Monsampolo del Tronto, incontro con la cittadinanza sulla nuova rotatoria Previsti interventi per 1,5 milioni di euro

Martedì 5 aprile, presso il Teatro Comunale di Monsampolo del Tronto, si è tenuta una consultazione pubblica nella quale l’Amministrazione Comunale ha presentato alla cittadinanza la bozza di accordo di programma e il progetto preliminare per la realizzazione della rotatoria nella zona industriale di Monsampolo, tra via Degli Amori-Stella (via Colombo) e via Degli Agglomerati Industriali (via Del Lavoro).

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera, che oltre la rotatoria prevede la realizzazione di una nuova viabilità parallela a via Colombo e il completo rifacimento di via Degli Agglomerati Industriali fino al confine con Monteprandone, è di circa 1,5 milioni di euro di cui 1 milione sarà a carico della Regione Marche e il resto dell’importo sarà suddiviso tra il Comune di Monsampolo, quello di Monteprandone e il Piceno Consid.

“Un intervento strategico per migliorare la viabilità e la sicurezza della nostra zona industriale che oggi è una delle più importanti del Piceno – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – Ci tengo ancora una volta a ringraziare l’Assessore Guido Castelli, il Sindaco di Monteprandone e Presidente della Provincia di Ascoli Piceno Sergio Loggi e il Presidente e il Vicepresidente del Piceno Consid, rispettivamente Domenico Procaccini e il Sindaco di Castignano Fabio Polini, per la partecipazione all’assemblea e per il loro convinto sostegno alla realizzazione dell’opera. Un percorso lungo e faticoso che, dopo lunghe attese e false partenze, vedrà finalmente l’opera realizzata: nell’assemblea lo abbiamo ribadito tutti in maniera netta, con l’impegno di realizzarla entro il 2023”.

da: Comune di Monsampolo del Tronto