Al PalaFolli di Ascoli Piceno è la volta di “E’ colpa mia se piaccio alle donne?” Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia "Sipario Aperto" è in programma sabato 26 novembre

Sabato 26 novembre 2022 alle ore 17:00, con replica alle ore 21, al PalaFolli teatro di Ascoli Piceno andrà in scena “E’ colpa mia se piaccio alle donne’?“, commedia ideata e scritta dal noto regista siciliano Salvatore Sottile, nell’interpretazione della compagnia teatrale “Sipario Aperto” di Pagliare del Tronto.

Il remake dell’opera di Sottile sarà in chiave ascolana e narra, attraverso le esilaranti vicende dei protagonisti, in un crescendo di colpi di scena e di comici strafalcioni, i mille volti dell’amore e del sesso in maniera ironica e pungente. Tre coppie apparentemente normali, una cena particolare, un amante dalle irrefrenabili pulsioni e altre follie terranno sicuramente il pubblico incollato alle poltrone dall’inizio alla fine.

La compania Sipario Aperto salirà sul palco con i suoi attori: Donatella Allevi, Emidio Alfonsi, Matteo Di Antonio, Arianna Fazzini, Patrizia Ida Pezzella, Simone Cameli, Diana Fazzini, Davide Pulcini e Elisabetta Albertini. La regia è curata da Luigina Allevi.

Lo spettacolo andrà in scena alle ore 17:00 e alle ore 21:00. I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro PalaFolli – 0736-352211.

Costo biglietto: € 12,00