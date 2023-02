Prende il via a San Benedetto la rassegna teatrale “Domenica in Famiglia” Da domenica 5 febbraio al teatro Concordia: tre gli spettacoli in programma

Con il cartellone Domenica in Famiglia torna al Teatro Concordia il teatro ragazzi. Realizzato da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, con il sostegno di BIM Tronto, il programma propone tre titoli ed è un’occasione per passare una giornata diversa in famiglia.

Partenza domenica 5 febbraio con “Nonnetti” della compagnia Coltelleria Einstein. Scritto e intrepretato da Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola per la regia di Valerio Bongiorno, lo spettacolo (consigliato dai 4 anni) ha vinto nel 2021 il premio “Vimercate Ragazzi Festival” e nel 2022 il Premio “Porto Sant’Elpidio Città dei Bambini” al Festival I Teatri del Mondo. La vita di due nonnetti scorre con regolarità e piccoli eventi – il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore – trasformano loro quotidianità in avventura. Spettacolo con poche parole ma molta musica e movimento, “Nonnetti” nasce dal desiderio di esprimere con l’azione, la forza delle persone anziane.

Domenica 5 marzo TPO propone “Il brutto anatroccolo” tratto dalla celebre fiaba di Andersen, interpretato da Francesco Dendi, Federica Camiciola e Francesco Fanciullacci e la regia di Francesco Gandi e Davide Venturini. Nel suo viaggio solitario il brutto anatroccolo comprende il valore delle azioni e relazioni necessarie per conquistare il proprio posto nel mondo, sviluppando la fiducia in se stesso e la consapevolezza della propria unicità. Consigliato dai 4 anni in su, lo spettacolo, co-prodotto con Teatro Metastasio di Prato, combina linguaggi classici e impianto scenografico contemporaneo.

Domenica 26 marzo il programma si chiude con “Alice nel paese delle meraviglie” del Gruppo Panta Rei. Con il testo di Enrico Saretta e la regia di Paolo Bergamo, con in scena Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo e Guido Sciarroni, “Alice” ha ricevuto l’anno scorso il premio come miglior spettacolo al festival Europuppet. Quella raccontata qui è un’Alice ormai cresciuta e sicura di sé. Torna sempre più di rado nel Paese delle Meraviglie, che però, senza di lei, rischia di scomparire con i suoi colorati abitanti. Riuscirà Alice a ritrovare il piacere di meravigliarsi come un tempo e a immergersi ancora in quel fantastico mondo?

Biglietti (posto unico numerato a 8 euro con ridotto a 4 euro fino a 14 anni) alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1) aperta le domeniche di spettacolo dalle ore 15.30.Informazioni: Teatro Concordia tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune, tel. 0735/794438 e 0735/794587, comunesbt.it; AMAT tel. 071/2072439, amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 16.30.