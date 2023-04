Prosegue a Grottammare la stagione del “Teatro per la scuola” Giovedì 20 e venerdì 21 aprile appuntamento al teatro delle Energie con "L'arca di Noè"

Giovedì 20 e Venerdì 21 Aprile, al Teatro delle Energie di Grottammare, secondo appuntamento con la stagione del Teatro per la Scuola, iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottammare e da Proscenio Teatro, nell’ambito di TIR-TEATRI IN RETE, il più grande circuito di teatro per ragazzi, scuole e famiglie nella parte sud della Regione Marche.

Da dieci anni, le Scuole dell’Infanzia e Primarie della Città di Grottammare, entrano in quel luogo meraviglioso che è il Teatro delle Energie, vanno per assistere ad un evento unico ed eccezionale: lo spettacolo dal vivo, fatto da attori veri che si relazionano con un pubblico vero per creare un momento magico e sospeso. Per moltissimi bambini sarà la prima volta, per altri un piacevole ritorno, alcuni forse si innamoreranno, altri ne saranno conquistati, altri ancora stupiti, tutti comunque saranno un pubblico del domani più attento e preparato.

La forza del progetto risiede nel fatto che a tutti, indistintamente, verrà offerta questa possibilità, sia a quelli che per condizioni familiari hanno già dimestichezza con l’andare a Teatro, sia a quelli che diversamente non avrebbero avuto questa stessa opportunità.

Il Teatro è un formidabile strumento per la crescita e la formazione, diverse circolari ministeriali negli anni lo hanno rimarcato, un momento in cui, insieme al sipario, possono aprirsi mondi davvero inaspettati, avventure in cui ci si identifica, si partecipa e si impara a guardare il mondo con una sensibilità diversa.

D’altra parte se, come si dice e scrive da più parti, il Teatro è uno degli aspetti identitari della cultura occidentale, è bene che lo stesso venga fatto conoscere a quante più persone possibili e soprattutto alle nuove generazioni, quelle che dovranno gestire il difficile mondo del domani.

Secondo step dunque il 20 e 21 Aprile, con una produzione davvero particolare, uno spettacolo che racconta, attraverso le buffe vicende di tre pinguini, una storia antica e conosciuta nelle culture di tutto il mondo, quella del Diluvio e dell’Arca di Noè. Un lavoro divertentissimo che potrà essere letto a più livelli, a seconda dell’età, ma certamente in grado di catturare l’attenzione e stimolare la fantasia del pubblico dei più piccoli.