Il teatro delle Energie di Grottammare ospita lo spettacolo “Uomini e topi” Venerdì 6 ottobre alle ore 21.00

Energie Vive, il cartellone al Teatro delle Energie di Grottammare proposto da Comune e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche, si apre venerdì 6 ottobre con Uomini e topi proposto da Profili Artistici e interpretato, per la regia di Eugenio Olivieri, da Davide Ripani, Valerio Vinód Silverii e Smeralda Straccia, con Giovanni Amadio, Gianluca Cesari, Andrea Dell’Olio e Massimiliano Di Giacinto. Aiuto alla regia Angelica Marcucci, costumi di Beatrice Alessiani, scene di Pierluigi Alessandrini.

Tratto dal capolavoro di John Steinbeck, l’autore di Furore premio Nobel per la Letteratura nel 1962, il romanzo breve Uomini e Topi, con un andamento teatrale già nella stesura, declina diversamente l’idea del “sogno americano” raccontando un universo in cui dominano natura e solitudine degli uomini, ma nel quale tuttavia, fra destino, sofferenza e scelte strazianti, si affaccia il senso di una pietas.

Nella California della Grande depressione due braccianti stagionali, accomunati dal sogno di un futuro migliore, si spostano da una fattoria all’altra in cerca di fortuna. L’imponente Lennie ha la mente di un bambino e, incapace di condurre una vita autonoma, si affida totalmente allo scaltro e acuto George. Nel ranch del rissoso Curley i due incontrano Candy, il vecchio custode sempre accompagnato dal suo cane, Slim, il capo bracciante uomo comprensivo e concreto, il lavorante insofferente Carlson. E infine la moglie di Curley donna sola e ingenua, che coltiva l’illusione di diventare attrice di cinema e che cerca continuamente un contatto umano. Personaggi permeati di solitudine, simboli di una società dove vige la legge del più forte descrivono un mondo di sogni infranti. Come un topo (Steinbeck prese il titolo da un verso del poeta scozzese di fine ‘700 Robert Burns), l’uomo è destinato ad una vita di sofferenza dove i piani vanno in fumo e le scelte da prendere non sono indolore.

Energie Vive 2023 prosegue il 4 novembre con Arianna Primavera in Tremenda insufficienza dei nostri cuori, il 25 novembre con Profili Artistici in La morte di Ettore dal XXII Canto dell’Iliade di Omero per la regia di Stefano Marcucci mentre Il 14 dicembre Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano in scena con la regia di Silvia Giulia Mendola, Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Chiusura sabato 23 dicembre con Animali domestici di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa, Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com. Inizio ore 21.