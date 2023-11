Sabato 4 novembre “Tremenda insufficienza dei nostri cuori” in scena a Grottammare Lo spettacolo con protagonista Arianna Primavera è in programma al Teatro delle Energie

Il 4 novembre Arianna Primavera, giovane attrice marchigiana di talento e di lunga esperienza, propone il suo Tremenda insufficienza dei nostri cuori al Teatro delle Energie di Grottammare, secondo appuntamento del cartellone Energie Vive 2023 realizzato da Comune e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche che unisce risorse del territorio e progetti emergenti del vivace mondo teatrale professionale regionale.

Prodotto da Malte con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e scritto dalla stessa Primavera, Tremenda insufficienza è un dialogo tra una figlia e l’ombra di suo padre, che comprende la possibilità un esito deludente ma contiene tutta la voglia di farsi capire.

Scrive l’autrice nella presentazione che la tremenda insufficienza è una forma mentis che si determina nel corto circuito fra indole personale, educazione e ambiente socioculturale e che suo malgrado si rivela sempre. “Il progetto – scrive l’autrice – nasce dal desiderio di esplorare l’anomalia, il disordine, lo squilibrio nella vita di tutti i giorni di una persona che si scontra con l’esterno, con le aspettative di una generazione che non è la sua, che chiede di più, pretende concretezza, che non coglie il caos dei tempi che corrono e a volte fatica a comprendere quanto sia difficile trovare una soluzione. Tremenda insufficienza dei nostri cuori è un giro su se stessi, fatto nel giardino di casa propria, per poi tornare all’interno e dirsi che una giornata in movimento è una giornata spesa bene, perché alla fine e tutto sommato, qualcosa è meglio che niente”.

Arianna Primavera, senigalliese di nascita si è formata alla Scuola dello Stabile di Torino e allo Stabile di Parma. Ha lavorato fra cinema e Tv diretta, fra gli altri, da Salvatores, Ravello e Archibugi, e soprattutto a teatro per regie di Walter Malosti, Leo Muscato, Bruno De Franceschi, Carlo Boso, Luciano Colavero e Giacomo Liliù.

Energie Vive 2023 prosegue il 25 novembre con Profili Artistici in La morte di Ettore dal XXII Canto dell’Iliade di Omero per la regia di Stefano Marcucci mentre Il 14 dicembre Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano in scena con la regia di Silvia Giulia Mendola, Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Chiusura sabato 23 dicembre con Animali domestici di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa, Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.