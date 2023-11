Consegnati i lavori riguardanti il viadotto della Sp 227 a San Benedetto del Tronto Previsti interventi del valore di 1,7 milioni di euro

L’Amministrazione Provinciale prosegue con puntualità nel cronoprogramma degli interventi previsti per migliorare la viabilità di competenza. Dopo i cospicui investimenti avviati nelle zone interne, stavolta le attività di cantiere riguardano lo snodo viario di San Benedetto del Tronto.

Sono stati infatti consegnati oggi alla ditta incaricata in via Pasubio nella pressi dello svincolo stradale, i lavori per la manutenzione straordinaria del viadotto della S.P. 227 Raccordo Ascoli Mare-Porto d’Ascoli, già oggetto di precedenti interventi di manutenzione straordinaria.

“I lavori, dell’importo di 1 milione e 740 mila euro che verranno eseguiti su questa arteria fondamentale per la mobilita – spiega il presidente della Provincia Sergio Loggi – costituiscono un nuovo ed importante stralcio nell’ambito del cosiddetto “Decreto Ponti” del Mit, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la sicurezza e la percorribilità a vantaggio degli utenti che utilizzano quotidianamente l’infrastruttura. Le attività di cantiere – prosegue il Presidente – si svolgeranno in stretta sinergia con tutti gli enti interessati, tra cui il Comune di San Benedetto del Tronto e Rfi, al fine di ottimizzare al meglio tempi e modalità di lavorazione”.

“Secondo una programmazione prestabilita una volta attivati questi cospicui interventi di manutenzione sul viadotto – evidenzia il Consigliere Provinciale con delega alla Viabilità Daniele Tonelli – verranno, via via attuate da parte della Provincia tutta una serie di opere di sistemazione e manutenzione ordinaria correlate al miglioramento della segnaletica e della fruizione delle vie di percorrenza limitrofe all’infrastruttura sugli assi viari di competenza dell’Ente”.

Entrando nel dettaglio dei lavori in progetto è prevista la pulizia e l’asportazione del copriferro ammalorato del viadotto e la riparazione mediante l’applicazione di specifiche malte tixotropiche. Saranno inoltre sostituiti alcuni discendenti ammalorati per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma. Si partirà da via Pasubio per poi intervenire, sulla base delle interlocuzioni con tutti i soggetti interessati e con modalità che verranno comunicate preventivamente, nei tratti di via Mare – Via del Cacciatore, Via Scarlatti e via dello Sport.