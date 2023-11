“La morte di Ettore” sbarca al teatro delle Energie di Grottammare Spettacolo in programma sabato 25 novembre alle ore 21.00

91 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 25 novembre si rinnova al Teatro delle Energie l’appuntamento del cartellone Energie Vive 2023 realizzato da Comune e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche. Ernesta Argira, Massimo Cinque, Eugenio Olivieri, Jacopo Cinque, Cristina Noci, Daniela Piacentini sono i protagonisti de “La morte di Ettore” tratto dal XXII Canto dell’Iliade di Omero e messo in scena con la regia di Stefano Marcucci.

L’Iliade è il più grande racconto mai scritto. Guerra e morte. La sabbia, la polvere, il caldo afoso che infieriscono sulla corsa di due eroi che vogliono vendetta. Due popoli, stanchi di combattere che osservano da lontano guardando un’asta lanciata in alto nell’aria, il collo trafitto con l’aiuto di dei che parteggiano caparbi per l’eroe greco ed altri che portano deboli progetti di difesa dell’eroe troiano. Le urla, i pianti, membra senza più vita trascinate che lasciano dietro una scia di sangue. La guerra finisce così dopo dieci lunghi anni di lutti e grida. La morte di Ettore ha scritto la parola fine!

Suggestioni, suoni, immagini perfette che ancora oggi riescono ad evocare emozioni potentissime. Sulla scena, ideata da Beatrice Alessiani che firma anche i costumi, queste antiche parole prenderanno vita, raccontando – accompagnate dalla musica dal vivo dei Maestri Livia, Pino e Flavio Cangialosi – del duello tra il soprannaturale Achille e il fortissimo Ettore, della disperazione di Priamo, Ecuba e Andromaca.

Energie Vive 2023 prosegue il 14 dicembre Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano in scena con la regia di Silvia Giulia Mendola, Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Chiusura sabato 23 dicembre con Animali domestici di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa, Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.