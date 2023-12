Grottammare, la rassegna “Natale a teatro” prosegue domenica 10 dicembre In scena lo spettacolo "Cenerentola, una scarpetta per tre"

121 Letture Cultura e Spettacoli

Una grande partecipazione di pubblico, domenica 3 dicembre, ha vestito a festa il Teatro delle Energie di Grottammare in occasione dello spettacolo inaugurale di NATALE A TEATRO 2023-2024, la stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro Ragazzi” per la direzione artistica di Marco Renzi.

Presente l’Assessore alla Cultura Lorenzo Rossi che ha rivolto un saluto a tutti i presenti, ringraziandoli per la partecipazione e per aver portato i propri figli al Teatro, mettendoli in connessione non con l’ennesima realtà virtuale ma con qualcosa di decisamente diverso, fatto da persone vive e vere e che si rivolgono ad altri loro simili per vivere insieme emozioni ed esplorare mondi fantastici.

Dopo questa apertura all’insegna del grande pubblico e delle famiglie, eccoci subito proiettati al secondo appuntamento della stagione, DOMENICA 10 DICEMBRE, con uno spettacolo straordinario ispirato alle celeberrime vicende di una delle più popolari e longeve eroine, la cui storia continua da oltre duecento anni ad appassionare grandi e piccoli in tutto il mondo: CENERENTOLA.

“CENERENTOLA, UNA SCARPETTA PER TRE” è il titolo dello spettacolo presentato dalla compagnia “Matuta Teatro” di Latina, una divertentissima versione della favola, con al centro le due sorellastre e la matrigna. Teatro, comicità, colore, musica, costumi, per uno spettacolo in grado di catturare l’interesse davvero di tutti: sia dei piccoli che dei loro accompagnatori.

L’inizio è alle ore 17,00, la biglietteria al Teatro delle Energie sarà aperta a partire dalle 15,30.

Modalità di vendita dei biglietti:

1) Vendita on line sul sito www.ciaotickets.com, costo € 6,50 + 1 euro diritto di prevendita.

2) Prenotazione telefonica solo la domenica di spettacolo, 10 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12, al numero 335 5268147, costo singolo posto € 6,50.

3) Presso il botteghino del Teatro delle Energie, domenica 10 dicembre dalle ore 15,30.

PORTATE I VOSTRI FIGLI A TEATRO, UN GIORNO VI RINGRAZIERANNO

Lo spettacolo, come sempre accaduto nella stagione di Grottammare, verrà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento. Leggere è importante, anzi, fondamentale, nello sviluppo e nella crescita di ciascuno di noi, attraverso questa iniziativa e questo gioco con il pubblico, si cercherà di dare un piccolo ed importante contributo allo sviluppo e alla conoscenza del libro.