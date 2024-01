In programma la presentazione di due libri ad Ascoli Piceno Gli eventi, promossi da Comune, Musei Civici e libreria Rinascita, si svolgeranno il 3 febbraio e il 2 marzo

128 Letture Cultura e Spettacoli

Due appuntamenti carichi di fascino vedranno il Comune di Ascoli Piceno, i Musei Civici e la libreria Rinascita uniti per la promozione culturale del territorio. Saranno infatti dedicati due pomeriggi speciali in Pinacoteca alla presentazione di due interessanti volumi il cui focus centrale orbita intorno al tema della bellezza, dell’eleganza e della femminilità.

Già il prossimo sabato 3 febbraio avremo protagonista dalle ore 17 per una presentazione del suo libro edito da Bompiani, A questo serve il corpo, la giornalista del Corriere della Sera e scrittrice Roberta Scorranese.

L’autrice, di origine abruzzese e apprezzata voce culturale italiana, ha infatti dedicato un colto e profondo volume al rapporto tra arte e rappresentazione del corpo femminile. Il libro è una riflessione sul rapporto tra oggetto e soggetto nel quale le grandi icone dell’arte di ogni tempo trovano una voce libera ed inedita.

Nel volume in cui passi dedicati alle opere si intervallano con voci di donne comuni è un omaggio alla bellezza che è dell’anima. Il libro, sarà il punto di partenza per una ricca riflessione intorno al ruolo della donna nella storia dell’arte, non solo musa ma anche protagonista e voce indipendente e fortissima.

L’autrice, presente in città già dalla mattina del sabato per un incontro con gli studenti del Liceo Artistico O. Licini, sarà presente alla presentazione in pinacoteca e dialogherà con il Prof. Papetti mettendosi poi a disposizione delle domande del pubblico. Al termine della presentazione seguirà un firmacopie.

A questo primo appuntamento seguirà un’altra interessante serata: basterà attendere fino al 2 marzo per trovare di nuovo la Pinacoteca protagonista di un altro appuntamento letterario. Questa volta avremo il piacere di ospitare la Prof. Maria Giuseppina Muzzarelli, storica notissima e grande esperta di costume, che presenterà, sempre in dialogo con il Prof. Papetti la sua monumentale opera Tutte le perle del mondo edita da Il Mulino. Il volume, corredato di splendide illustrazioni è un viaggio nella storia delle perle.

Oggetto prezioso, simbolico e quasi magico, la perla è tra le gemme più presenti nella rappresentazione artistica. Scopriremo i segreti che si nascondono dietro questo ornamento, la storia, il commercio le implicazioni politiche e sociali di un bene di lusso che per secoli è stato sinonimo di potere e sfarzo ma anche icona di purezza e femminilità.

Ad arricchire questa bellissima sarà presente anche il CNA Piceno, in particolare il settore Gioielli che, insieme a Giuseppe Coccia, apprezzato orafo della gioielleria Coccia e Oddi, ci porterà in mostra alcuni dei raffinati e evocativi gioielli facenti parte delle parure indossate dalle dame della nostra Quintana.

Questo viaggio nel tempo e nella moda che aspetta i lettori e gli appassionati in pinacoteca dalle ore 17 avrà una anticipazione dedicata agli studenti già dalla mattina del 2 marzo.

La professoressa Muzzarelli, infatti dedicherà infatti una lezione speciale sulla moda e sui gioielli nella storia agli studenti dell’Ipsia Moda di Ascoli Piceno, con la presenza anche di una delegazione dei ragazzi del Liceo Artistico Sezione Gioielleria di Fermo.

Un dittico di eventi che offriranno ai cittadini una nuova prospettiva con cui guardare l’arte, la moda, la storia. Un percorso che rispecchia pienamente la vocazione culturale della nostra città. Come ci racconta il Prof. Papetti: ” I Musei Civici di Ascoli Piceno si propongono sempre più come luoghi destinati non solo alla fruizione del patrimonio artistico cittadino, ma anche come spazi destinati alle iniziative culturali e sociali, interpretando così al meglio il ruolo interdisciplinare che la contemporaneità esige”.

“Lettura, arte, cultura: nelle splendida cornice della Pinacoteca Civica, ospiteremo due prestigiosi appuntamenti, che permetteranno ai presenti di immergersi in una nuova e affascinante prospettiva attraverso la quale scoprire i temi legati alla storia e alla bellezza. Un ringraziamento doveroso ai Musei Civici e alla Libreria Rinascita per la sinergica collaborazione, nonché per la grande attenzione da sempre mostrata nei confronti del mondo dell’arte e della cultura” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

I responsabili di Ascoli Musei, Cristina Peroni e Cristiano Massari delle cooperative INTEGRA e PICCHIO, esprimono grande soddisfazione per la collaborazione con Libreria Rinascita: “Siamo convinti che la creazione di una rete di enti e associazioni culturali del territorio sia una strategia vincente per incrementare non solo il numero di visitatori ma anche la varietà dell’offerta culturale dei musei cittadini. Gli eventi in programma costituiscono un terreno di interazione e relazione profonda, in cui si muovono contenuti culturali ma anche persone, che attivano processi di inclusione sociale e condivisone”.

Gli eventi sono liberi e gratuiti per info 333.3276129.