Nuovo intervento di disinfestazione in programma a Monteprandone Sarà effettuato nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto

Nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto 2024, dalle ore 3 fino alle ore 6, si effettuerà un intervento di disinfestazione contro insetti adulti (zanzare, ecc….), mediante nebulizzazione, con utilizzo di prodotti regolarmente registrati al Ministero della Sanità, su tutti i parchi, aree verdi, viali alberati, fossi, corsi d’acqua, e più in generale nei luoghi consentiti interni agli abitati di Centobuchi e Monteprandone.

A seguire, verrà effettuato il trattamento larvicida, mediante utilizzo di prodotto biologico, su tutte le caditoie e i ristagni di acqua presenti nei centri abitati.

La popolazione è invitata, durante le operazioni, a non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili, panni, indumenti, giocattoli, a lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in giardini ed orti posti nelle immediate vicinanze delle aree interessate dalla disinfestazione. L’Amministrazione comunale non risponderà degli eventuali danni provocati dalla violazione delle sopracitate prescrizioni.

In caso di maltempo la disinfezione sarà effettuata in altra data.