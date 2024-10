Presentata a Grottammare la rassegna “Natale a Teatro” Quattro gli spettacoli in programma dal 1° dicembre al 4 gennaio

Il Teatro delle Energie torna ad accogliere la stagione di teatro per bambini e famiglie “Natale a Teatro“: quattro spettacoli, per la direzione artistica di Marco Renzi, accompagneranno le festività natalizie dal 1° dicembre fino al 4 gennaio.

Promossa dal Comune di Grottammare e da Proscenio Teatro, l’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per condividere momenti di cultura e divertimento, attraverso la narrazione delle favole classiche e le interazioni più moderne con il pubblico.

Fino al 22 novembre (alle ore 13), la campagna abbonamenti offre l’occasione di risparmiare sul prezzo dei biglietti: l’abbonamento a quattro spettacoli costa 22 € e permette di avere un posto riservato e non nominativo, che può essere ceduto a terzi in caso di impossibilità a partecipare.

I biglietti singoli saranno in vendita successivamente al 22 novembre, al costo di 6,50 €.

“Natale a Teatro” fa parte del progetto TIR-TEATRI IN RETE, il circuito teatrale marchigiano dedicato all’infanzia che coinvolge sette comuni delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. “Siamo tutti patrimonio dell’umanità” è lo slogan di questa edizione che intende sottolineare l’importanza della persona e delle sue peculiarità.

Sul teatro come punto di riferimento per la socialità, l’intrattenimento e la formazione personale interviene l’assessore alla Crescita culturale, Lorenzo Rossi: “Natale a Teatro è una rassegna ormai classica nel cartellone natalizio di Grottammare e nuovamente siamo felici di proporre un’occasione per avvicinare i più piccoli al teatro, educandoli alla socialità e alla cultura in modo divertente. Un’alternativa sana e intelligente al consumismo natalizio, arricchita da note compagnie di teatro per l’infanzia provenienti da tutta Italia”.

Il calendario

• Domenica 1 dicembre 2024, ore 17:00

JACK E IL FAGIOLO MAGICO – Compagnia “Fratelli di Taglia” di Rimini

Una favola che incanterà grandi e piccoli, sospesa tra passato e presente.

• Domenica 15 dicembre 2024, ore 17:00

E’ NATALE, BAMBINI! – Compagnia “Pandemonium” di Bergamo

Una narrazione buffa e divertente che celebra il Natale con fantastiche storie per i più piccoli.

• Giovedì 26 dicembre 2024, ore 17:00

AVVENTURE STRAORDINARIE – Compagnia “Proscenio Teatro”

Una favola moderna con videoproiezioni e interazione con il pubblico, adatta a tutta la famiglia.

• Sabato 4 gennaio 2025, ore 17:00

LA FRECCIA AZZURRA – Compagnia “Fondazione AIDA” di Verona

Uno spettacolo dedicato alla Befana, per chiudere in bellezza la stagione con un racconto che continua a far sognare.

Sottoscrivere l’abbonamento è semplicissimo:

– Acquisto on line:

https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/stagione-natale-teatro-grottammare

– Acquisto presso uno dei punti vendita autorizzati Ciaotickets (Bar Tabacchi Angel, Tabaccheria Marchionni, Tabaccheria Nonno Lele, Caffè Tabaccheria Ricevitoria Zero735)

– Chiamare il numero 3314022876 oppure il numero 0734 440348 dal lunedì al venerdì 09-13

Successivamente al 22 novembre, sarà possibile acquistare i singoli biglietti in prevendita sempre online su ciaotickets o presso i rivenditori autorizzati, o direttamente al Botteghino del Teatro delle Energie nei giorni di spettacolo.