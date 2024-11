Orientamento e formazione, incontro tra studenti e imprenditori della CNA Coinvolti gli istituti scolastici di Ascoli e San Benedetto

Fine settimana all’insegna del passaggio di consegne tra generazioni, con imprenditori di oggi e di domani impegnati a dialogare per costruire insieme un futuro che, nel segno dell’innovazione, sappia fare tesoro degli insegnamenti della tradizione. È questo lo spirito con cui, nel weekend, la CNA di Ascoli Piceno ha preso parte a una serie di iniziative volte ad aiutare i più giovani a trovare la propria strada e sviluppare talenti e ambizioni individuali, a partire dalla scelta della scuola superiore fino ad arrivare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Nella mattinata di venerdì 22 novembre, la presidente CNA Giovani imprenditori Marche Selene Re e il componente del direttivo Giovani imprenditori Ascoli Piceno Mattia Ballatori hanno fatto ritorno sui banchi di scuola per incontrare gli studenti dell’Iis “Mazzocchi – Umberto I” di Ascoli in una giornata dedicata all’orientamento dei ragazzi delle scuole medie e del quinto superiore. In vista delle prossime importanti scelte da compiere, Mattia Ballatori ha condiviso con gli studenti la sua esperienza scolastica e imprenditoriale nel settore delle costruzioni, confermando di fronte a una giovanissima platea la possibilità di assumersi le proprie responsabilità e fare impresa con successo una volta terminati gli studi.

La social media manager Selene Re, invece, ha illustrato nel dettaglio le opportunità di creazione d’impresa messe a disposizione dei più giovani da CNA, l’associazione che ogni giorno affianca gli imprenditori nel coltivare e sviluppare i propri progetti.

Nella giornata di sabato 22 novembre, invece, funzionari e imprenditori della CNA Ascoli Piceno si sono ritrovati anche quest’anno al palazzetto dello sport “Bernardo Speca” di San Benedetto per prendere parte a “Exporienta”, la tradizionale iniziativa promossa dall’Iis “Antonio Guastaferro” per fornire agli studenti delle medie e alle loro famiglie tutte le informazioni necessarie per scegliere la scuola superiore.

Come ogni anno, lo stand espositivo riservato alla CNA ha ospitato una delegazione di funzionari e imprenditori associati attivi in diversi settori economici, presenti all’evento per mettere la propria esperienza professionale al servizio di chi, tra qualche settimana, dovrà scegliere come proseguire il proprio percorso di studi.

In una giornata ricca di incontri tra giovani, insegnanti, genitori e rappresentanti del mondo delle imprese, numerosi studenti si sono confrontati con il team della CNA di Ascoli Piceno, condividendo sogni, aspettative, speranze e dubbi in vista di un passaggio importante, da affrontare con la giusta consapevolezza. In questo senso, gli imprenditori associati hanno fornito a ragazze e ragazzi indicazioni e consigli utili anche in ottica futura per un corretto inserimento nel mondo del lavoro, presentando un ampio ventaglio di mestieri che, tra tradizione e innovazione, rappresentano l’ossatura di un tessuto economico fortemente legato all’artigianato e alla piccola impresa.

«Oltre ad affiancare le imprese nelle sfide quotidiane, l’associazione continua a tenere alta l’attenzione sul tema della formazione e dell’orientamento in un territorio ad alta vocazione imprenditoriale, che in questo momento storico avverte una forte esigenza di ricambio generazionale – confermano Francesco Balloni e Arianna Trillini, direttore e presidente CNA Ascoli Piceno – Attraverso una profonda sinergia tra il sistema Cna e le scuole della provincia, vogliamo aiutare i più giovani a esprimere al meglio il proprio talento, mettendo in evidenza le importanti opportunità che l’artigianato e la piccola impresa possono offrire e contribuire attivamente a colmare l’attuale gap tra domanda e offerta di lavoro».

da: CNA Ascoli Piceno