Debutta a San Benedetto il riallestimento dello spettacolo “La madre” Appuntamento venerdì 10 e sabato 11 gennaio al teatro Concordia

Lunetta Savino porta al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, venerdì 10 e sabato 11 gennaio al termine della residenza di riallestimento nello stesso teatro, lo spettacolo “La Madre” con la regia di Marcello Cotugno su testo di Florian Zeller, nuovo appuntamento del cartellone in abbonamento promosso da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC e il sostegno di BiM Tronto.

Lo spettacolo – che sarà in scena anche a San Severino Marche domenica 12 gennaio (ore 20.45) – è prodotto dalla Compagnia Molière in coproduzione con Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Accademia Perduta Romagna Teatri.

Affiancano l’attrice pugliese Andrea Renzi e Riccardo Ardolino e Chiarastella Sorrentino. Le scene sono di Luigi Ferrigno, le luci di Pietro Sperduti e i costumi Alessandra Benaduce.

Zeller indaga con acume il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio tradimento, come abbandono del nido, a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da tempo. Il tono da black comedy iniziale lascia scappare più di un sorriso, per le situazioni descritte, e il meccanismo delle ripetizioni che il quarantaseienne drammaturgo francese instaura si trasforma lentamente in un dramma spietato che non sembra essere né un vero sogno, né la banale realtà del presente, ma una vertigine ipnotica e crudele dalla quale risvegliarsi è impossibile.

«Nella società liquida e levigata di Zygmunt Bauman e Byung-Chul Han – ricorda il regista Cotugno – il senso di colpa non basta più a tenere vicini i figli. Nel dolore del lasciarli andare, per una madre, c’è tutta l’accettazione della vita nel suo divenire, c’è del lasciar andare una parte di sé per rinascere nel distacco».

Informazioni e prevendite: a San Benedetto biglietteria del Teatro Concordia tel 0735/588246, a San Severino botteghino del Teatro Feronia tel 0733/634369 e Pro Loco 0733/638414; AMAT 071/2072439 e biglietterie circuito AMAT/Vivaticket e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio spettacoli (sia a San Benedetto che a San Severino): ore 20.45.