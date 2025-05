Domenica 25 maggio il Festival dell’Appennino arriva a Foce di Montemonaco Escursione ai Laghi di Palazzo Borghese e concerto di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi

109 Letture Cultura e Spettacoli

Per il quarto appuntamento di questa XVI edizione il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura domenica 25 maggio saremo a Foce di Montemonaco (AP) con un’escursione suggestiva nel parco dei Monti Sibillini fino ai Laghi di Palazzo Borghese, nel pomeriggio il concerto di Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi. Una domenica di emozioni tra panorami mozzafiato e note poetiche di arpe e violino nel cuore dell’Appennino centrale.

Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Foce di Montemonaco è davvero un luogo unico. Questo piccolo borgo incastonato ai piedi dei Monti Sibillini, già meta di numerosi visitatori e degli escursionisti che vogliono raggiungere il Lago di Pilato, il Monte Vettore o il Monte Sibilla, merita di essere valorizzato ancora di più. È quello che stiamo facendo anche grazie al Festival dell’Appennino, manifestazione strategica per il rilancio dell’Appennino centrale che, attraverso la cultura, la bellezza del territorio e la voglia di partecipazione, vuole far conoscere questi territori a una platea sempre maggiore. Qui a Foce di Montemonaco lo scorso anno è stata riaperta l’antica chiesetta di San Bartolomeo, al termine dei lavori di ristrutturazione post sisma, e sono in corso interventi di edilizia cimiteriale. Ma la ricostruzione materiale non basta: è necessaria anche la riparazione economica e sociale, che incentiviamo anche grazie a iniziative come questa, resa possibile dalla collaborazione dei quattro Bim coinvolti”.

Il Sindaco di Montemonaco Francesca Grilli: “Siamo veramente orgogliosi di avere anche quest’anno sul nostro territorio una manifestazione di così ampia risonanza. Il festival dell’Appennino rappresenta lo splendido connubio fra natura e arte volto a mettere in primo piano un territorio ricco di storia e di cultura, a mio avviso, unico al mondo. Quest’anno abbiamo scelto la località di Foce di Montemonaco e siamo sicuri che sarà un successo grazie alla positiva e propositiva sinergia dell’Amministrazione Comunale con il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani, il Commissario alla ricostruzione Senatore Guido Castelli e la direzione artistica di Carlo Lanciotti. A loro un doveroso e sentito ringraziamento. Ci vediamo tutti a Foce domenica 25 maggio”.

Il ritrovo per l’escursione è alle 8.15 a Foce di Montemonaco (AP), con partenza alle ore 8.30. L’escursione è un anello con partenza e rientro a Foce di Montemonaco che ci condurrà fino ai laghi di Palazzo Borghese, ha una difficoltà EE, è lunga 12,52 km, con un dislivello di 790 mt e un tempo di percorrenza di circa 6 ore. L’escursione è impegnativa e adatta a chi è abituato a camminare in montagna e in buona salute. Al rientro intorno alle ore 14.30 pranzo libero con possibilità di usufruire dei ristoranti presenti in zona.

Invitiamo tutti coloro che non parteciperanno all’escursione a raggiungerci per vivere lo spettacolo naturalistico di Foce di Montemonaco, nella zona dove si svolgerà il concerto è possibile fare pic-nic o scegliere di pranzare negli ottimi ristoranti presenti in zona e poi stendersi all’ombra in attesa del concerto.

Alle ore 16 assisteremo al suggestivo concerto d’arpa celtica e arpa bardica di Vincenzo Zitello con il violinista Fulvio Renzi, “GRAAL“. Immaginate un viaggio sonoro che vi rapisca l’anima, questo è ciò che offre Vincenzo Zitello, un maestro dell’arpa di fama mondiale e pioniere in Italia dell’incantevole arpa celtica Clarsach. Cresciuto nella musica classica, ha saputo trascendere i generi, trovando una voce unica e inconfondibile tra le corde vibranti delle sue arpe. Ascoltarlo alternare la dolcezza dell’arpa celtica al fascino misterioso della Clarsach è un’esperienza magica. Il suo concerto “GRAAL” è un’onda di emozioni pure, un crescendo di melodie che evocano mondi lontani, un dialogo intimo tra le corde delle sue arpe e il violino di Fulvio Renzi che vi lascerà senza fiato.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è abituato a camminare in montagna e in buona salute.

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

portare telo o plaid per assistere allo spettacolo

Festival dell’Appennino 2025, inclusivo di natura

Il Festival è promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e Bim Tronto, con la collaborazione di Bim Vomano-Todino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Lazio, in sinergia con i 28 Comuni dell’Appennino centrale, partner dell’evento, Camerino, San Severino Marche, Sarnano, Visso, Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Comunanza, Cupra Marittima, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Castelli, Fano Adriano, Rocca Santa Maria, Cerreto di Spoleto, Preci, Sellano, Accumoli, Amatrice, Micigliano, Rivodutri con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Appennino up e Mete Picene.