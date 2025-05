La rassegna “TeatrinFesta” debutta ad Ascoli Piceno Domenica 1° giugno al teatro Ventidio Basso

Domenica 1 giugno al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con Il Canto delle Creature. Concerto di boschi, pascoli e cuori, un progetto originale di Ambrogio Sparagna e Davide Rondoni con i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana si inaugura TeatrinFesta, nuova manifestazione nata su iniziativa della Regione Marche che intende valorizzare in maniera ancora più efficace il prezioso patrimonio di teatri della regione, definita la “Regione dei teatri” poiché vanta una “densità” di teatri storici che non ha eguali nel territorio italiano. Cinque giullari per Francesco è il titolo della prima edizione che si svolge fino all’8 giugno, curata da Davide Rondoni, in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, con AMAT, FMC Fondazione Marche Cultura e FORM in collaborazione con i Comuni di Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Pesaro, Recanati.

Da sempre l’uomo canta lavorando, camminando, accompagnando i morti, amando. Unisce il suo canto a quel che egli stesso chiama canto delle acque, delle fronde, delle bestie, dei venti e di tutte le creature. Nel Canto delle creature che trovò in Francesco d’Assisi un grande interprete e poeta, prendono voce alberi, stelle e animali, insieme a pastori, contadini, ragazze e ragazzi innamorati, madri, marinai, ladri e santi. Perché con la Natura non ci può essere armonia, né rispetto, se non si ascolta e non si canta insieme. Le musiche degli strumenti musicali e le voci della tradizione, guidati dall’organetto di Ambrogio Sparagna, insieme alle liriche del poeta Davide Rondoni per un concerto di boschi musicali, pascoli sonori, cuori vibranti. Il Canto delle Creature è un viaggio poetico musicale sulle orme di Francesco e del suo Cantico. Quel testo che il poeta santo e giullare scrisse in tre momenti della sua vita, concludendolo poco prima della morte, è la sintesi semplice e profonda della sua visione del mondo. “Molti lo conoscono – scrive la compagnia nelle note allo spettacolo – ma non lo ha mai letto davvero. È urgente tornare a vedere cosa c’è in quelle parole e che esperienza indicano. Non solo sono tra le origini della letteratura europea, ma segnano una strada che vale anche oggi per l’uomo e per il suo rapporto con la natura contro tutte le ideologie e contro slogan e banalità. Viaggeremo danzando e cantando in quel testo e in tanti canti popolari che ne riecheggiano. Ci accompagneranno canti di ogni terra, suoni antichi e nuovi compagni. Coglieremo intuizioni, colpi di scena, meravigliosa poesia del santo genio che ci può guidare in tempi difficili nutrendoci di speranza e bellezza”.

Allo spettacolo seguiranno brevi spunti poetici sul senso di essere ‘creature’ curati con la consueta maestria dal poeta Davide Rondoni con contrappunti musicali appositamente selezionati ed eseguiti per l’occasione dal Quartetto della FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana – Quartetto Concorde con Jacopo Cacciamani e Melissa Cantarini ai violini, Francesca Spada alla viola ed Elena Antongirolami al violoncello.

Inizio ore 21, ingresso gratuito.