Scontro tra camion e furgone nella zona industriale di Ascoli Piceno In ospedale un uomo di 44 anni

Nel corso della mattinata di mercoledì 25 giugno, due mezzi si sono scontrati tra di loro nella zona industriale di Ascoli Piceno.

L’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 8.00 in via Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha visto coinvolti un camion e un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente del secondo veicolo, che si è ribaltato in seguito al violento impatto.

L’uomo, un 44enne, è stato estratto dalle lamiere del furgone dai Vigili del Fuoco del comando ascolano, i quali lo hanno poi affidato alle cure del personale sanitario del 118. Per lui è scattato il trasferimento all’ospedale “Mazzoni”. L’esatta dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale.