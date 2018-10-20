Adesso AP
25°
Giovedì
23° / 34°
Venerdì
22° / 33°
Sabato
21° / 34°
Domenica
22° / 32°
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Grottammare, ordinanza del sindaco per regolamentare il Ferragosto

Dal 14 al 16 agosto musica permessa fino alle 4.00 del mattino

121 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Grottammare vista dal mare, veduta

Dal 14 al 16 agosto, bar, ristoranti e stabilimenti balneari potranno restare aperti senza interruzioni e offrire intrattenimento musicale fino alle 4, con un limite acustico innalzato a 70 decibel.

Lo stabilisce l’ordinanza di Ferragosto firmata ieri dal sindaco Alessandro Rocchi, in deroga agli orari di apertura previsti per i pubblici esercizi che avevano comunicato orari di chiusura differenti.

La decisione riguarda le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande ed è valida per il 14 e 15 agosto, comprese le notti tra il 14 e il 15 e tra il 15 e il 16.

L’occasione è utile per ricordare che il Regolamento comunale sull’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative vieta l’accensione di fuochi e falò in spiaggia (art. 3, comma 1- lett. e).

Documenti di riferimento:

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Regolamento-per-la-disciplina-delle-attivita-rumorose-temporanee-svolte-in-luogo-pubblico-o-aperto-al-pubblico.pdf

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Regolamento-sullutilizzazione-del-litorale-marittimo-per-finalita-turistiche-e-ricreative.pdf

Gli eventi di Ferragosto:

https://www.comune.grottammare.ap.it/vivere-il-comune/eventi/gran-ferragosto-musica-in-piazza/

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni