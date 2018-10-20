Grottammare, ordinanza del sindaco per regolamentare il Ferragosto Dal 14 al 16 agosto musica permessa fino alle 4.00 del mattino

Dal 14 al 16 agosto, bar, ristoranti e stabilimenti balneari potranno restare aperti senza interruzioni e offrire intrattenimento musicale fino alle 4, con un limite acustico innalzato a 70 decibel.

Lo stabilisce l’ordinanza di Ferragosto firmata ieri dal sindaco Alessandro Rocchi, in deroga agli orari di apertura previsti per i pubblici esercizi che avevano comunicato orari di chiusura differenti.

La decisione riguarda le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande ed è valida per il 14 e 15 agosto, comprese le notti tra il 14 e il 15 e tra il 15 e il 16.

L’occasione è utile per ricordare che il Regolamento comunale sull’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative vieta l’accensione di fuochi e falò in spiaggia (art. 3, comma 1- lett. e).

Documenti di riferimento:

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Regolamento-per-la-disciplina-delle-attivita-rumorose-temporanee-svolte-in-luogo-pubblico-o-aperto-al-pubblico.pdf

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Regolamento-sullutilizzazione-del-litorale-marittimo-per-finalita-turistiche-e-ricreative.pdf

Gli eventi di Ferragosto:

https://www.comune.grottammare.ap.it/vivere-il-comune/eventi/gran-ferragosto-musica-in-piazza/