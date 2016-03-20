Ascoli Piceno, 37enne trovata senza vita nella sua abitazione Restano ancora da chiarire le cause del decesso

Choc ad Ascoli Piceno nella mattinata di mercoledì 17 luglio: una donna di 37 anni è stata trovata priva di vita nella propria abitazione, situata nel centro storico della città.

A fare la scoperta è stato un conoscente della vittima, che ha subito lanciato l’allarme. Sul luogo della tragedia sono così intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri del comando locale, i quali non hanno potuto che accertare il decesso della 37enne.

Già eseguiti gli opportuni accertamenti da parte del reparto scientifico dei militari: possibile si sia trattato di un gesto volontario della 37enne, sebbene tutte le ulteriori ipotesi siano al vaglio delle forze dell’ordine.