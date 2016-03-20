Ascoli Piceno, 37enne trovata senza vita nella sua abitazione
Restano ancora da chiarire le cause del decesso
546 Letture0 commenti
Choc ad Ascoli Piceno nella mattinata di mercoledì 17 luglio: una donna di 37 anni è stata trovata priva di vita nella propria abitazione, situata nel centro storico della città.
A fare la scoperta è stato un conoscente della vittima, che ha subito lanciato l’allarme. Sul luogo della tragedia sono così intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri del comando locale, i quali non hanno potuto che accertare il decesso della 37enne.
Già eseguiti gli opportuni accertamenti da parte del reparto scientifico dei militari: possibile si sia trattato di un gesto volontario della 37enne, sebbene tutte le ulteriori ipotesi siano al vaglio delle forze dell’ordine.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!