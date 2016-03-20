Le farmacie del Piceno sostengono l’immunizzazione vaccinale
Patrizia Righetti (Federfarma): "Va approfondita la conoscenza sugli effettivi benefici dei vaccini"
Patrizia Righetti, presidente di Federfarma Ascoli, “riconferma l’impegno delle farmacie della provincia per sostenere le campagne vaccinali”. Ricorda che “è necessario vaccinarsi” e condivide in pieno l’appello lanciato, nelle scorse settimane, dal presidente di Federfarma Marche Meconi che ha invitato tutti i titolari delle farmacie a stimolare la cultura dell’immunizzazione.
La dottoressa Righetti rivolge ai giovani ed anche ai meno giovani il pensiero della categoria “a tutte le età va approfondita la conoscenza sugli effettivi benefici dei vaccini”. Prosegue per indicare che ” il vaccino per il papilloma virus è riservato espressamente ai giovani mentre agli over 65 si raccomanda l’antinfluenzale“. Sottolinea che ”la campagna vaccinale antinfluenzale sarà attiva dal 15 ottobre fino al 30 gennaio in almeno 43 farmacie”.
A nome dei titolari di farmacia della provincia Picena informa sulla limitata copertura vaccinale nelle Marche ferma al 52%, e rivolge un invito “di fattiva collaborazione anche ai medici di base per promuovere la cultura della immunizzazione vaccinale”.
L’ impegno delle farmacie della provincia è “per fornire informazioni ai cittadini ed attivare una notevole sensibilizzazione sui benefici dei vaccini per la salute, in primis per i più giovani cui è rivolto il vaccino anti papilloma virus”.
La presidente Righetti è decisa nel sostenere che “valorizzare la presenza delle farmacie attive con la sperimentazione della farmacia dei servizi, (in provincia sono 40 coinvolte su un totale di 73) conferma la volontà di affiancare i cittadini in un qualificato percorso di salute”.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!