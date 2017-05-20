Lavori nella gallerie, chiuso il tratto dell’A-14 tra San Benedetto e Grottammare
In entrambe le direzioni nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie “Monterenzo” e “Croce di San Benedetto”, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna. Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Terrazze est”, in direzione di Ancona/Bologna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
– verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;
– verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
