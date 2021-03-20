Adesso AP
Lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Venarotta

Prenderanno il via mercoledì 29 ottobre

Cronaca
Poste Italiane

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Venarotta sito in Via Euste Nardi 65 da mercoledì 29 ottobre sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Venarotta la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Ascoli, in Via Fabio Filzi 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato fino le 12.35. Si ricorda che nella sede è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Redazione Ascoli Notizie
Redazione Ascoli Notizie
Pubblicato Martedì 28 ottobre, 2025 
alle ore 18:27
