Grottammare, verso il tutto esaurito per la rassegna “Scene d’artista 2026” Avrà inizio a partire dal 23 gennaio presso il teatro delle Energie

105 Letture Cultura e Spettacoli

Oltre 300 abbonamenti già sottoscritti in prevendita: parte sotto i migliori auspici la stagione teatrale Scene d’Artista 2026, in programma al Teatro delle Energie a partire dal 23 gennaio. Da lunedì 3 novembre saranno disponibili gli ultimi posti per i singoli spettacoli.

Come annunciato nelle settimane scorse, il sipario si alzerà il 23 gennaio con Isabella Ragonese, accompagnata dalle musiche di Rodrigo D’Erasmo, in “Gli amori difficili di Italo Calvino” un’occasione per riscoprire il grande scrittore a 40 anni dalla nascita. Il 21 febbraio sarà la volta di Elio Germano e Teho Teardo in “La guerra com’è”, tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada, per raccontare il conflitto dalla parte di chi “rimette insieme pezzi di umanità scomposta”. Il 3 marzo, Lella Costa porterà in scena “Lisistrata” di Aristofane, protagonista di un esilarante sciopero del sesso per fermare una guerra senza fine. A chiudere la stagione, il 24 marzo, sarà Mario Perrotta con “Nel Blu, avere tra le braccia tanta felicità” un racconto sull’uomo che ha incarnato la felicità di un’intera nazione: Domenico Modugno.

Per le prevendite è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Grottammare (vicolo Etruria, 12 – dal lunedì al venerdì 9.30-12.30), alle biglietterie del circuito AMAT oppure online su vivaticket.com.

L’acquisto online comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione.

Per informazioni: Ufficio Cultura 0735/739240 e AMAT 071/2072439. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

https://www.amatmarche.net/grottammare-scene-dartista-2026/