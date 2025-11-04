4 novembre, il commissario Castelli: “Grazie all’Esercito per l’impegno nel cratere” "Non dimentichiamo quel contributo"

“Una giornata importante per il nostro Paese, per la nostra Regione e anche per il cratere. Sono qui per dovere istituzionale, per incontrare la massima autorità dello Stato, ma soprattutto per dire grazie all’Esercito. Oggi celebriamo la Giornata delle Forze Armate e ricordiamo come, nell’immediatezza del disastro del 2016, l’Esercito fu pronto, operativo, efficace: intervenne per sgomberare le macerie, ricostruire ponti e infrastrutture, portare soccorso e presenza dello Stato. Non dimentichiamo quel contributo. Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha mai smesso di dimostrare attenzione e vicinanza a tutto ciò che riguarda la ricostruzione. Fu lui, del resto, a presenziare ai funerali di Stato in quelle giornate drammatiche, quando a seguito della terribile scossa del 24 agosto 2016, il Centro Italia pagò un tributo di sangue altissimo. Dire grazie e fare memoria, insieme: questo è il senso del 4 novembre.”

Così Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, oggi ad Ancona in occasione delle celebrazioni per le celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.