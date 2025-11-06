Grottammare, eventi nel week-end in vista della Fiera di San Martino La consigliera Baldoni: "Celebriamo due giorni di vigilia con gli eventi di ‘Aspettando San Martino’"

Una serie di eventi avvolgerà la città nelle atmosfere magiche di San Martino, che quest’anno si rinnova puntualmente nel segno della tradizione fieristica e dello stare insieme.

Considerata una delle manifestazioni ambulanti più grandi delle Marche, la Fiera animerà Grottammare nei giorni 10 e 11 novembre con 380 bancarelle rappresentative di tutte le categorie merceologiche. Gli stand occuperanno l’intero centro cittadino fin dalle prime ore di lunedì.

L’attesa sarà accompagnata da un ricco programma di intrattenimento, in partenza sabato 8 novembre.

Presentata la settimana scorsa a Palazzo Ravenna, la manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale nel segno della partecipazione e della valorizzazione delle radici popolari.

Sulle novità di quest’anno interviene la consigliera Cristina Baldoni, delegata alle Attività produttive e al Commercio: “Ogni anno si aggiunge qualcosa in più a una festa già bella e sentita, una delle prime nella regione e nel centro Italia. Dopo la positiva esperienza del 2024, anche quest’anno celebriamo due giorni di vigilia con gli eventi di ‘Aspettando San Martino’. Inoltre, una trentina di attività locali hanno aderito con iniziative e promozioni, a testimonianza della crescente collaborazione tra Amministrazione e commercio locale: in questi giorni, alcuni reel sui social raccontano l’attesa e l’emozione di questa ricorrenza così identitaria per Grottammare. San Martino è la nostra festa più amata, parte del nostro DNA.”

Per “Aspettando San Martino”, un mercatino artigianale (8 e 9 novembre, dalle 10 alle 20) aprirà ufficialmente l’edizione sabato mattina, in centro. Nel pomeriggio, le tipicità enogastronomiche dell’entroterra piceno saranno protagoniste in piazza Fazzini, con castagne e vin brulé gratuito di Montemonaco, anice verde di Castignano e mela rosa di Montedinove.

Domenica 9 novembre sarà una giornata ricca di iniziative dedicate al tempo libero e alla convivialità. Si comincia alle 8.30 con la Ciclopedalata di San Martino, in programma al Parco ciclistico Daniela Calise. Alle 9.30 prenderà il via la Passeggiata a 6 zampe verso San Martino, con ritrovo alla Dog Beach 43° Parallelo e arrivo al quartiere Tesino Village, dove è prevista un’esibizione finale.

Nel pomeriggio, alle 16.30, il Tesino Village ospiterà lo spettacolo del Teatro del Ramino, mentre alle 17.00 partirà il Corteo medievale con il Capitano del Popolo, che dal Tesino Village raggiungerà il Giardino comunale per l’annuncio ufficiale della Fiera di San Martino, la mostra di foto storiche e l’angolo del selfie, allestito dai fioristi di Grottammare.

Chiuso al transito veicolare dalle prime ore di lunedì 10, il centro cittadino farà da sfondo, per due giorni, all’attesissima Fiera.

Accanto ai 380 ambulanti, saranno presenti oltre 20 associazioni che in piazza San Pio V promuoveranno progetti e attività solidali, mentre nel Giardino comunale, martedì 11 novembre, l’Angolo della Pace accoglierà bambini e ragazzi impegnati sul tema del diritto al gioco (ore 10-17).

Nel cuore della festa, l’area verde di Palazzo Ravenna ospiterà lo stand dell’anice verde di Castignano, la mostra fotografica, l’angolo del selfie e i gonfiabili gratuiti per i bambini.

Non mancheranno i momenti di spettacolo: dalle ore 16, in entrambe le giornate, la compagnia Il Teatro del Ramino proporrà esibizioni di arte varia, tra teatro di strada e performance per il pubblico di ogni età.

Per facilitare gli spostamenti, si raccomanda l’utilizzo del servizio bus navetta gratuito da San Benedetto del Tronto (Rotonda Ballarin – Rotonda viale Ballestra e ritorno) e da Cupra Marittima (Piazzale della Libertà – Piazza Stazione e ritorno). Orario continuativo 8-20, fermate TPL.

Altro su viabilità, sicurezza e servizi qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/novita/fiera-di-san-martino-misure-di-sicurezza-viabilita-e-servizi/