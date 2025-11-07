Incendio nella notte a San Benedetto del Tronto
Distrutte dalle fiamme due automobili
319 Letture0 commenti
Indagini in corso a San Benedetto del Tronto sull’incendio che, nella tarda serata di giovedì 6 novembre, ha coinvolto due automobili posteggiate in strada.
Il rogo è scoppiato poco prima dello scoccare della mezzanotte in via Carso, a Porto d’Ascoli. Sul posto sono dunque accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che con l’impiego del liquido schiumogeno sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Le cause alla base dell’incendio, che oltre ai veicoli ha provocato danni anche alla facciata di un edificio e a un cantiere posto nelle vicinanze, sono ora al vaglio della Polizia di Stato.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!