Incendio nella notte a San Benedetto del Tronto

Distrutte dalle fiamme due automobili

Indagini in corso a San Benedetto del Tronto sull’incendio che, nella tarda serata di giovedì 6 novembre, ha coinvolto due automobili posteggiate in strada.

Il rogo è scoppiato poco prima dello scoccare della mezzanotte in via Carso, a Porto d’Ascoli. Sul posto sono dunque accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che con l’impiego del liquido schiumogeno sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Le cause alla base dell’incendio, che oltre ai veicoli ha provocato danni anche alla facciata di un edificio e a un cantiere posto nelle vicinanze, sono ora al vaglio della Polizia di Stato.

