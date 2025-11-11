Assemblea pubblica a Monteprandone sulla presentazione del Biciplan In programma giovedì 13 novembre (ore 21.00) presso il Centro GiovArti

L’Amministrazione comunale di Monteprandone invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica di presentazione del Biciplan, il Piano Urbano della Mobilità Ciclistica, primo stralcio funzionale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Il Biciplan rappresenta un passo decisivo verso una mobilità più sicura, sostenibile e accessibile. Il piano individua strategie e azioni per favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, migliorare la sicurezza stradale, ridurre l’inquinamento e valorizzare lo spazio pubblico come bene comune.

Tra le principali azioni previste:

– l’introduzione estesa delle Zone 30, per rendere le strade urbane più sicure e vivibili;

– la realizzazione di una rete ciclabile continua e integrata, con collegamenti tra i quartieri, le scuole, la stazione ferroviaria e la Ciclovia Salaria, parte della rete nazionale Bicitalia;

– la promozione della mobilità attiva casa-scuola, con percorsi dedicati e iniziative come il Pedibus e il Bicibus, per educare le nuove generazioni alla mobilità sostenibile;

– la pianificazione dei cicloparcheggi presso i principali attrattori urbani – scuole, uffici pubblici, aree commerciali – per garantire sosta ordinata, sicurezza e accessibilità ai cittadini.

Il piano punta a trasformare Monteprandone in una città dove la moderazione della velocità, la sicurezza e la condivisione dello spazio diventano la base di una nuova cultura della mobilità.

Durante l’assemblea interverranno il Sindaco Sergio Loggi, Matteo Spinozzi, Consigliere comunale con delega alla mobilità sostenibile. Presenterà il Piano l’Architetto Alessandro Tursi, progettista del Biciplan.

L’incontro sarà un’occasione per illustrare nel dettaglio le proposte del piano, rispondere alle domande dei cittadini e raccogliere suggerimenti e osservazioni utili a costruire insieme una nuova visione della mobilità per Monteprandone.

La cittadinanza è invitata a partecipare.