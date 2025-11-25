San Benedetto del Tronto, incendio nel deposito degli autobus della Start
Due i mezzi avvolti dalle fiamme nella mattinata di martedì 25 novembre
Vigili del Fuoco in azione nella mattinata di martedì 25 novembre a Porto d’Ascoli, dove due autobus sono stati avvolti dalle fiamme.
I due mezzi si trovavano presso il deposito della Start in via Mamiani quando, poco prima delle ore 7.00, l’incendio è partito dal vano motore di uno dei veicoli, arrivando in breve tempo a coinvolgere anche l’altro.
Provvidenziale a quel punto l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di San Benedetto del Tronto, che hanno avuto la meglio sulle fiamme ricorrendo all’utilizzo dello speciale liquido schiumogeno.
