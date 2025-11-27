Adesso AP
Monteprandone, il calendario dei controlli autovelox nel mese di dicembre

Saranno effettuati nelle giornate del 3, 13 e 16 dicembre

Autovelox

Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di dicembre, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.

Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:

Mercoledì 3 dicembre, dalle 9 alle 13, SR235, Contrada San Donato;
Sabato 13 dicembre, dalle 9 alle 13, SR235, Contrada Sant’Anna;
Martedì 16 dicembre, dalle 9 alle 13, via Scopa.

