Monteprandone, il calendario dei controlli autovelox nel mese di dicembre
Saranno effettuati nelle giornate del 3, 13 e 16 dicembre
123 Letture0 commenti
Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di dicembre, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.
Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:
– Mercoledì 3 dicembre, dalle 9 alle 13, SR235, Contrada San Donato;
– Sabato 13 dicembre, dalle 9 alle 13, SR235, Contrada Sant’Anna;
– Martedì 16 dicembre, dalle 9 alle 13, via Scopa.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!