Arquata del Tronto, incidente sulla Salaria: ferito un camionista Disagi alla circolazione all'altezza di Trisungo

Incidente stradale giovedì 27 novembre nel territorio comunale di Arquata del Tronto: rimasto ferito il conducente di un autoarticolato.

Poco prima delle ore 11.00, il tir stava percorrendo la Salaria verso Ascoli Piceno quando l’autotrasportatore ha perso improvvisamente il controllo del mezzo all’altezza di Trisungo, forse a causa delle condizioni meteo avverse. Dopo essere finito contro il guard-rail posto a lato della strada, il veicolo ha terminato la sua corsa mettendosi di traverso sulla carreggiata.

Soccorso dai sanitari del 118, il 52enne alla guida del tir è poi stato trasferito all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli per gli accertamenti del caso. I Vigili del Fuoco hanno invece utilizzato l’autogru per spostare su un lato il mezzo incidentato, così da permettere al traffico di tornare a circolare in maniera accettabile.