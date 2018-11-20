San Benedetto, nuova sede per il Banco di Solidarietà “Nazzareno Pompei” L'inaugurazione è in programma venerdì 23 gennaio in via Gronchi

122 Letture Cronaca

Si rafforza in città la rete di sostegno alle fragilità sociali con l’inaugurazione della nuova sede del Banco di Solidarietà “Nazzareno Pompei”, promossa dall’Associazione Amici del Terzo Settore. L’apertura ufficiale è in programma venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 16, in via G. Gronchi 4.

Il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento stabile per le attività di aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà, valorizzando l’impegno del volontariato e la collaborazione tra associazioni, istituzioni e comunità locale. Un luogo pensato non solo come centro operativo, ma come segno concreto di attenzione all’altro e di responsabilità condivisa. Non a caso, l’evento è accompagnato da una citazione di don Luigi Giussani “Interessarci agli altri, comunicarci agli altri, ci fa compiere il supremo, anzi unico, dovere della vita, che è realizzare noi stessi, compiere noi stessi”.

All’inaugurazione prenderà parte S.E. il Vescovo Gianpiero Palmieri, la cui presenza oltre a sottolineare valore umano e sociale dell’evento, conferma il senso di appartenenza alla Chiesa Cattolica dell’esperienza di carità del Banco di Solidarietà.

Ricorrono inoltre vent’anni da quando il Banco di Solidarietà “Nazzareno Pompei”, opera sul territorio sambenedettese con interventi di sostegno concreto, fondati sulla gratuità, sull’ascolto e sulla prossimità. La nuova sede rappresenta un passo importante per rendere più efficaci e continuative queste attività, rispondendo in modo strutturato ai bisogni emergenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione Amici del Terzo Settore, che lavora per creare reti di collaborazione e promuovere una cultura della solidarietà capace di incidere nella vita quotidiana della città.

L’inaugurazione è aperta alla cittadinanza e vuole essere un momento di condivisione, non solo celebrativo, ma orientato a riaffermare il valore della responsabilità sociale come fondamento della convivenza civile.