Aperte le candidature per partecipare alla 41° edizione di “Cabaret amoremio!” C'è tempo fino al 29 maggio

Via libera ai talenti del cabaret e della comicità nazionale: è in pubblicazione il bando che apre la fase delle selezioni degli artisti intenzionati a partecipare al concorso “Nuovi comici” del 41° “Comedy Festival Cabaret amoremio!”.

Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni che abbiano residenza o domicilio in Italia o all’estero. Gli aspiranti concorrenti devono presentare la domanda di iscrizione entro il 29 maggio. La partecipazione è gratuita.

“Cabaret amoremio! è una storica manifestazione dedicata alla comicità, riconosciuta a livello nazionale. È prodotta dalla Città di Grottammare in collaborazione con l’AMAT e si avvale del supporto operativo dell’associazione Lido degli Aranci Pro Loco Grottammare Aps, che si occupa di organizzare le selezioni dei concorrenti.

Nei giorni scorsi, contestualmente all’approvazione del Regolamento del concorso, la Giunta comunale ha confermato a Luca Sestili la direzione artistica del Festival.

Gli aspiranti concorrenti possono presentare la candidatura compilando il modulo allegato al bando e deve essere corredata dalla documentazione elencata nel Regolamento di partecipazione, tra cui, una presentazione o curriculum artistico e almeno due video di esibizioni (su supporto fisico, link o files) della durata di massimo 5 minuti per ciascun video.

Una commissione tecnica valuterà le proposte pervenute per individuare i finalisti che si esibiranno sul palco di Grottammare durante le serate estive del Festival, già fissate al 31 luglio e 1 agosto. Il concorso, infatti, si articola in due fasi: quella delle “Selezioni Nuovi Comici” e quella delle “Finali”.

I criteri di valutazione si basano sull’originalità del testo, la padronanza scenica e l’efficacia della verve comica.

Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio in denaro messo in palio dalla Città di Grottammare (stabilito in 2000 €) e la possibilità di partecipare a rassegne o programmi legati al circuito del Festival.

Il bando completo, la modulistica necessaria e la descrizione delle modalità per l’invio delle candidature sono pubblicate e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Grottammare (www.comune.grottammare.ap.it) e dalla pagina dedicata alla manifestazione www.cabaretamoremio.it, dove consultare anche la storia della manifestazione.

Il concorso “Nuovi Comici” è l’elemento caratterizzante di Cabaret, amoremio!, manifestazione di intrattenimento nata nell’estate del 1985.

Introdotto nell’anno 1987, si è da subito caratterizzato come volano per molti artisti, mettendo in luce comici, cabarettisti e umoristi oggi noti al grande pubblico, come Ficarra e Picone, Antonio Rezza, Giovanni Cacioppo, il trio La Ricotta, Aldo, Giovanni e Giacomo, il duo Stefano Sarcinelli e Francesco Paolantoni, oltre a concorrenti come Max Giusti e Luciana Littizzetto; più recentemente, vanno ricordati il ventriloquo Andrea Fratellini, Enrico Paris, Mauro Lazzarin, Federico Sanfrancesco e Graziana Allegra, vincitrice dell’ultima edizione.

Per informazioni e chiarimenti in merito al Regolamento o sulla modalità di partecipazione al Concorso gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti:

– Produzione e direzione artistica del 41° “Comedy Festival Cabaret amoremio!” Since 1985:

Assessorato alla Crescita Culturale e Accoglienza Turistica, tel. 0735 739 238, dal lunedì al venerdì 8,30 – 13,30, martedì e giovedì anche nel pomeriggio (15-18).

– “Selezioni Nuovi Comici” del 41° “Comedy Festival Cabaret amoremio!” Since 1985:

Associazione Lido degli Aranci Pro Loco Grottammare Aps, tel. 335 623 4568.