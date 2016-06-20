Montefiore dell’Aso, giovane di 32 anni trovato privo di vita in casa
Disposti accertamenti sulla salma di Daniele Barlocci
183 Letture0 commenti
Choc a Montefiore dell’Aso per l’improvvisa scomparsa di Daniele Barlocci, 32enne trovato senza vita nella sua abitazione nel pomeriggio di giovedì 5 marzo.
Il corpo esanime del giovane è stato trovato riverso a terra dalla sua compagna, appena rincasata, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.
Il personale sanitario del 118, accorso sul luogo della tragedia insieme ai Carabinieri, purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne, le cui cause dovranno ora essere chiarite mediante gli opportuni accertamenti sulla salma. Barlocci, di professione operaio, lascia la compagna e un figlio.
