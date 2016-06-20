Adesso AP
Errore durante il parse dei dati!
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Montefiore dell’Aso, giovane di 32 anni trovato privo di vita in casa

Disposti accertamenti sulla salma di Daniele Barlocci

183 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Ambulanza, 118

Choc a Montefiore dell’Aso per l’improvvisa scomparsa di Daniele Barlocci, 32enne trovato senza vita nella sua abitazione nel pomeriggio di giovedì 5 marzo.

Il corpo esanime del giovane è stato trovato riverso a terra dalla sua compagna, appena rincasata, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Il personale sanitario del 118, accorso sul luogo della tragedia insieme ai Carabinieri, purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne, le cui cause dovranno ora essere chiarite mediante gli opportuni accertamenti sulla salma. Barlocci, di professione operaio, lascia la compagna e un figlio.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni