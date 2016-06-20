Sul palco del teatro Ventidio Basso di Ascoli salgono “Le fuggitive” Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis sono le protagoniste dello spettacolo in programma sabato 7 e domenica 8 marzo

Commedia brillante e intelligente Le fuggitive di Pierre Palmade e Christophe Duthuron con Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis e la regia di Stefano Artissunch racconta sabato 7 e domenica 8 marzo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno la storia di due donne, Margot e Claudia, che si incontrano in una situazione curiosa: entrambe cercano di “fuggire” dalle loro vite ma per motivi diversi. Lo spettacolo segna una tappa della stagione teatrale promossa dal Comune di Ascoli Piceno e dall’AMAT, realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Il testo affronta temi come la solitudine, l’amicizia, il desiderio di libertà e la ricerca di sé in modo leggero, con dialoghi ironici e momenti divertenti, tipici di Pierre Palmade, conosciuto per il suo talento comico.

La storia si sviluppa in una notte durante la quale le due donne si incrociano lungo la strada. Margot, la donna più giovane, sta scappando da casa per sfuggire alla noia e ai conflitti familiari. Claudia, più anziana, sta cercando di rifarsi una vita dopo un evento traumatico. Nonostante le differenze di età, personalità e motivazioni, le due donne si trovano a vivere un’improbabile amicizia e a condividere le loro esperienze, i loro sogni e le loro paure.

Il contrasto tra i caratteri di Margot e Claudia rende la commedia dinamica ed il pubblico viene portato a riflettere su come, a volte, le circostanze della vita possano unire persone molto diverse.

«Con Le fuggitive – racconta il regista Stefano Artissunch – desidero raccontare una storia di fughe e incontri, dove due donne profondamente diverse si ritrovano, per caso, a condividere un momento cruciale della loro vita. Il mio obiettivo è mettere in scena il contrasto tra Margot e Claudia, ma anche il modo in cui, nel corso dello spettacolo, le loro differenze si trasformano in inaspettata complicità. Gaia De Laurentiis, con la sua freschezza e vitalità, incarnerà una Margot vivace, impulsiva ed alla ricerca di sé. Paola Quattrini, con la sua profonda sensibilità e ironia, darà vita ad una Claudia più riflessiva e vulnerabile, ma ancora capace di stupirsi. Il ritmo della commedia sarà scandito da momenti brillanti e dinamici fatti di risate, ma anche di riflessioni sul senso di libertà e sul bisogno di essere veramente sé stessi».

La traduzione del testo è di Giulia Serafini, ideazione scenica e disegno luci sono di Stefano Artissunch, assistente alla regia è Lorenzo Artissunch, i costumi sono di Emiliano Sicuro, produzione e distribuzione dello spettacolo a cura di Danila Celani per Synergie Arte Teatro.

Per informazioni e biglietti: biglietteria del Teatro 0736 298770, on line su www.vivaticket.com.

Inizio spettacolo sabato ore 20.30, domenica ore 17.30.