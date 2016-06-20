Da giovedì 5 marzo riparte il progetto “Pappa Fish” a Grottammare Il sindaco Alessandro Rocchi: "Siamo convinti che l’educazione alimentare inizi proprio dai più piccoli"

139 Letture Cronaca

Torna nelle mense scolastiche cittadine il progetto “Pappa Fish”, che porta in tavola prodotti ittici del territorio in preparazioni adatte al gusto dei più piccoli, valorizzando al tempo stesso la filiera ittica locale.

Il primo appuntamento è fissato a giovedì 5 marzo, per proseguire con 15 somministrazioni secondo il calendario approvato dall’ AST Ascoli Piceno.

Alici, suri, moli, sgombri, vongole, pannocchie, totani, oltre alla trota salmonata e alla trota fario: sono alcune delle specie selezionate che arricchiranno i menù delle scuole dell’Infanzia e Primaria da qui fino a maggio.

L’iniziativa rientra nella Campagna Educativo–Alimentare “Pappa Fish”, promossa dalla Regione Marche nell’ambito del PN FEAMPA Italia 2021/2027 – Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Reg. UE 2021/1139).

Grazie all’adesione al bando regionale rivolto ai Comuni e ai gestori delle mense marchigiane, il Comune di Grottammare ha ottenuto un contributo complessivo di 20.860 €: 14.900 € sono destinati alla fornitura del prodotto ittico fresco locale e 5.960 € alle attività educative collegate al progetto.

Parallelamente alla somministrazione, infatti, è previsto un percorso didattico dedicato agli alunni per approfondire il valore nutrizionale del pesce, la sostenibilità della filiera ittica regionale e l’importanza di un’alimentazione equilibrata.

Le attività saranno curate dagli educatori qualificati di Partners in Service srl – “PMI Innovativa” CEA Ambiente e Mare, riconosciuto dalla Regione Marche – e proporranno momenti interattivi ed esperienze pratiche.

L’obiettivo è duplice: sostenere la pesca locale e accompagnare bambini e famiglie verso scelte alimentari sane attraverso la conoscenza del territorio.

“Siamo convinti che l’educazione alimentare inizi proprio dai più piccoli – dichiara il Sindaco Alessandro Rocchi – e progetti come “Pappa Fish” ci permettono di unire qualità, salute e valorizzazione del nostro territorio. Portare nelle mense il pesce del nostro mare significa offrire ai bambini un alimento sano, ricco di proprietà nutrizionali, ma anche far conoscere loro la tradizione e le risorse della nostra comunità. È un investimento sul benessere e sulla consapevolezza delle nuove generazioni. Ringrazio gli uffici comunali, le assessore Monica Pomili e Alessandra Biocca e la consigliera delegata alle politiche scolastiche Oriana Vitarelli per l’attenzione e la cura dedicate a questo progetto”.

“La mensa scolastica non è solo il luogo in cui nutrire i bambini, ma un momento essenziale per educarli alla sana alimentazione – sostiene Barbara Zambuchini della Partners in Service srl -. Così, insieme al pesce fresco, i bambini potranno ‘nutrirsi’ anche di capacità e competenze per essere protagonisti attivi delle proprie conoscenze, esperienze scelte. Si ringrazia il Responsabile Servizi Ristorazione “Gemos Soc. Coop” per la fattiva collaborazione al progetto”.