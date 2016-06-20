Ascoli Piceno, novità per il Mercatino Creativo dell’associazione Realtà Picene Il progetto diverrà itinerante

148 Letture Associazioni

Realtà Picene APS amplia il Mercatino Creativo: nuove location per valorizzare talento e manualità del territorio e annuncia per il 2026 un’importante evoluzione del proprio storico mercatino dedicato ai soci creativi dell’associazione.

L’iniziativa, nata nel cuore di Ascoli Piceno e sviluppatasi per anni in Piazza del Popolo sotto le logge angolo Lorenz, attualmente si svolge – a causa dei lavori in corso – sotto la Loggia dei Mercanti.

Da quest’anno il progetto cresce e diventa anche itinerante, raggiungendo nuove location cittadine e del territorio piceno:

Piazza Immacolata

Piazza Matteotti

Colle San Marco

Feste estive di quartiere

Sagre ed eventi anche fuori comune

Il mercatino non è semplicemente uno spazio espositivo. È un luogo in cui ogni oggetto racconta una storia.

I soci dell’associazione realizzano creazioni che nascono da abilità manuale, studio, sperimentazione e fantasia: pezzi unici ideati e costruiti partendo da zero oppure oggetti trasformati, reinventati, rielaborati fino a diventare qualcosa di nuovo e irripetibile.

Non produzione in serie, ma espressione personale. Non articoli standardizzati, ma creazioni che portano con sé il segno distintivo di chi le ha pensate e realizzate.

Questa scelta di ampliamento risponde pienamente allo spirito della mission associativa, che fin dalla fondazione si propone di valorizzare le qualità artistiche e creative dei propri soci e di creare occasioni di aggregazione, condivisione e crescita culturale. Il mercatino diventa così non solo un momento di incontro con il pubblico, ma anche un motore di scambio di competenze, relazioni e nuove opportunità, sostenuto da corsi e workshop che favoriscono lo sviluppo delle capacità individuali.

Il 2026 rappresenta inoltre un traguardo significativo: oltre dieci anni di attività sul territorio. Per volontà della presidentessa Patrizia Pirri e di tutti i soci, questo anniversario segnerà un anno di grande fermento sociale e culturale, con iniziative pensate per coinvolgere sempre più cittadini, famiglie e quartieri.

I mercatini si svolgeranno tutti i sabati e tutte le domeniche fino alla fine dell’anno, con un calendario che permetterà alla creatività locale di essere presente in modo costante e diffuso.

Per restare aggiornati sulle location e sugli appuntamenti è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale dell’associazione. A breve saranno attivati anche un canale WhatsApp e un canale Telegram per ricevere comunicazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Realtà Picene APS

Associazione di Promozione Sociale