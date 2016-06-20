Celebrata a Monteprandone la Giornata Internazionale della Donna Grande partecipazione alla serata di beneficienza organizzata dall’associazione LeQuattroEsse

Solidarietà, questo il valore più grande dimostrato nell’evento organizzato dall’associazione LeQuattroEsse, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone, tenutosi domenica 8 marzo, presso la sala ex codici del Palazzo Comunale di Monteprandone, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

Nata per celebrare il valore delle donne in ogni campo della vita, la serata ha visto una grande partecipazione di pubblico che ha potuto vivere a pieno una serata tra musica, recitazione e buon cibo.

Le note del violino Valentino Alessandrini hanno fatto da colonna sonora della serata. I racconti dal tono ironico e divertente sul ruolo della donna oggi, un percorso narrativo che parte dalle favole e arriva alla realtà dei nostri giorni, interpretati dalle attrici Sara Andreani e Maria Lombardi del Laboratorio Minimo Teatro, hanno intrattenuto i partecipanti. I piatti profumati e ricercati della ristoratrice Ermetina Mira hanno deliziato i palati dei presenti.

La serata è stata anche un’ottima occasione per contribuire a due cause sociali che stanno a cuore alle organizzatrici dell’associazione LeQuattroEsse, associazione nata nel 2024 con l’obiettivo di essere vicina a chi si trova ad affrontare oggi la malattia oncologica, offrendo ascolto, condivisione e sostegno.

Da una lato sono stati raccolti fondi che saranno devoluti in beneficenza per i progetti che vengono realizzati dall’UOC Oncologia dell’AST Ascoli Piceno, in particolare per il reparto di San Benedetto del Tronto.

Dall’altro è partita, spontaneamente, una raccolta in favore di una piccola cittadina di Monteprandone, Ludovica, una ragazzina che sta affrontando una serie di cure costose in Svizzera, per cui è già stata avviata una raccolta fondi online. La donazione verrà versata su: https://gofund.me/b607ddf12.

Da parte dell’associazione LeQuattroEsse va il ringraziamento all’Amministrazione comunale per aver creduto nell’iniziativa e aver permesso la realizzazione di una serata di beneficienza dimostrando di essere a favore di chi lotta e soffre, senza lasciare mai nessuno solo.

Per conoscere le iniziative dell’associazione LeQuattroEsse ci si può iscrivere al gruppo facebook LE 4 S.