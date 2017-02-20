Tentato omicidio ad Ascoli Piceno, in carcere un 43enne di Frosinone Il 24 febbraio scorso aveva picchiato e accoltellato la sua ex, già ospite di una struttura protetta

Si trova ora in carcere il 43enne, originario di Frosinone, autore recentemente di una violentissima aggressione nei confronti della sua ex-compagna.

I fatti risalgono a martedì 24 febbraio. La vittima, una 53enne ospitata presso una struttura protetta di Ascoli Piceno dopo aver denunciato due volte nel giro di pochi mesi le violenze subite dall’uomo, era stata raggiunta da quest’ultimo, che aveva tentato invano di convincerla a tornare insieme a lui. Al rifiuto opposto dalla donna, il 43enne si era scagliato contro di lei picchiandola selvaggiamente, per poi sferrarle alcune coltellate all’addome quando era già riversa a terra.

A seguito delle lesioni riportate nell’assalto, la donna era poi stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, venendo dimessa dopo diversi giorni di ricovero.

Basandosi sulla sua testimonianza, gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo piceno sono stati in grado di ricostruire gli spostamenti del 43enne, la cui presenza ad Ascoli è stata immortalata da diverse telecamere. Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, in applicazione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale ascolano, l’aggressore è stato infine rintracciato a Frosinone e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.