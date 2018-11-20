Pubblicato il bando “+Api” della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Stanziati 60mila euro per la realizzazione di oasi verdi dedicate all'apicoltura

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha pubblicato il bando “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità – Edizione 2026”, finalizzato alla tutela dell’ambiente e della biodiversità attraverso la realizzazione di nuove oasi verdi dedicate agli insetti impollinatori nel territorio di riferimento della Fondazione.

Le api e gli altri impollinatori svolgono un ruolo essenziale per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza alimentare globale, ma sono oggi sempre più minacciati dai cambiamenti climatici e dalle attività umane. In risposta a questa emergenza ambientale, il progetto “+ Api” ha già contribuito alla creazione di una rete nazionale di oasi fiorite, che rappresentano non solo spazi di tutela ambientale, ma anche luoghi di educazione, inclusione e partecipazione delle comunità.

Con una dotazione complessiva di 60.000 euro, il bando sostiene la realizzazione di oasi perenni di 100 metri quadrati, finanziando interventi di progettazione, messa a dimora, accompagnamento tecnico-specialistico, attività di sensibilizzazione e manutenzione. Il contributo per ciascun progetto potrà arrivare fino a 15.000 euro, senza obbligo di cofinanziamento.

Il contributo copre i principali costi di progettazione, realizzazione e avvio delle oasi. Una parte delle spese è definita a livello nazionale nell’ambito del progetto “+ Api”, promosso da Filiera Futura con il supporto tecnico-scientifico di Fondazione Agrion, al fine di garantire interventi omogenei, di qualità e coerenti con gli obiettivi di tutela della biodiversità, assicurando al contempo un efficace accompagnamento tecnico ai soggetti coinvolti.

Il bando è rivolto a Enti del Terzo Settore, scuole e organizzazioni senza scopo di lucro, chiamati a lavorare in rete con l’obiettivo di rafforzare il legame tra ambiente e comunità.

Le candidature dovranno essere presentate tramite pec all’indirizzo fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com utilizzando l’apposito formulario pubblicato sul sito www.fondazionecarisap.it, entro il 10 marzo 2026.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito della Fondazione: https://www.fondazionecarisap.it/wp-content/uploads/2026/01/Progetto-Api_2026-_Bando-per-la-presentazione-di-progetti-1.pdf.