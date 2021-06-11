Al via i lavori di asfaltatura nelle strade di Monteprandone e Centobuchi Per un valore di circa 125mila euro

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale. Obiettivo principale del progetto consiste nell’effettuare interventi riguardanti strade comunali di Monteprandone e di Centobuchi maggiormente dissestate.

Si tratta di una prima tranche di azioni manutentive di valore complessivo pari a 125.000 euro che interesseranno le seguenti strade di Monteprandone e Centobuchi: via Collenavicchio, via Montetinello, via Barattelle, via Borgo Nuovo e via XXIV Maggio.

Su tali strade, nei tratti interessati dai lavori, come previsto da un’ordinanza della Polizia Locale, verranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare, a partire dalle ore 7 di lunedì 2 febbraio 2026 e fino al termine dei lavori.

Nel corso dell’anno sono in programma ulteriori interventi per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza le strade di Centobuchi e di Monteprandone, sia quelle urbane ad alta intensità di traffico e densamente abitate, sia quelle rurali le cosiddette strade bianche per un investimento di ulteriori 250.000 euro.