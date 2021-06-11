Adesso AP
Errore durante il parse dei dati!
AscoliNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Al via i lavori di asfaltatura nelle strade di Monteprandone e Centobuchi

Per un valore di circa 125mila euro

115 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Asfaltature a Monteprandone

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale. Obiettivo principale del progetto consiste nell’effettuare interventi riguardanti strade comunali di Monteprandone e di Centobuchi maggiormente dissestate.

Si tratta di una prima tranche di azioni manutentive di valore complessivo pari a 125.000 euro che interesseranno le seguenti strade di Monteprandone e Centobuchi: via Collenavicchio, via Montetinello, via Barattelle, via Borgo Nuovo e via XXIV Maggio.

Su tali strade, nei tratti interessati dai lavori, come previsto da un’ordinanza della Polizia Locale, verranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare, a partire dalle ore 7 di lunedì 2 febbraio 2026 e fino al termine dei lavori.

Nel corso dell’anno sono in programma ulteriori interventi per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza le strade di Centobuchi e di Monteprandone, sia quelle urbane ad alta intensità di traffico e densamente abitate, sia quelle rurali le cosiddette strade bianche per un investimento di ulteriori 250.000 euro.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni