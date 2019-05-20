Monteprandone e Centobuchi celebrano San Valentino Iniziative al via sabato 7 febbraio

Dopo il successo degli anni passati, torna “Il Rifugio del Cuore”, un luogo dove l’amore, l’arte e la passione per la scrittura a mano si fondono, dando vita a una serie di eventi culturali e iniziative commerciali che, partendo dal Centro GiovArti, si diffondono su tutto il territorio di Centobuchi e Monteprandone, celebrando San Valentino, la festa degli innamorati.

Le iniziative sono pensate dall’Associazione dei commercianti e artigiani “Centopercento”, in collaborazione con l’associazione culturale “Alchimie d’Arte”, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Già in tutto il paese l’amore é nell’aria grazie all’allestimento luminoso di cuori in piazza dell’Aquila a Monteprandone, al GiovArti e in viale De Gasperi a Centobuchi voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Centopercento.

Si partirà sabato 7 febbraio con un contest fotografico che coinvolgerá cinque punti del territorio: GiovArti, piazza dell’Aquila, lavatoio comunale, Stazione ferroviaria e parco della Conoscenza. In questi cinque luoghi del territorio saranno installate altrettante opere pittoriche e diventeranno le location romantiche in cui gli innamorati potranno scattare foto e selfie, condividerli sui propri social con l’hashtag #KISSeloscorda e il tag @associazionecentopercento (su Facebook e Instagram), per partecipare al contest fotografico.

Inoltre all’ingresso della sala esposizioni “Nazareno Luciani” del GiovArti verrà posizionata una cassetta della posta per partecipare al concorso “Scriviamo l’Amore”. Chiunque potrà scrivere una lettera, un pensiero d’amore, una poesia a mano con carta e penna, rivolta alla persona amata, ed imbucarla specificando nome e numero di telefono. Le parole d’amore verranno valutate da una giuria che decreterà i vincitori del concorso letterario, mentre per il contest fotografico la vittoria andrà a chi avrà ricevuto il maggior numero di like.

Il termine ultimo per partecipare ai due concorsi è il 14 febbraio.

L’iniziativa si concluderà domenica 15 febbraio alle ore 17, sempre al Centro GiovArti, con l’evento curato da Alchimie d’Arte dal titolo “Lettere d’amore, letture del cuore”. Durante il pomeriggio verranno lette poesie, testi e lettere sul tema dell’amore, e saranno decretati i vincitori sia del concorso “Scriviamo l’Amore” che del contest fotografico, con l’assegnazione dei relativi premi. Sarà possibile anche visitare una mostra d’arte curata dall’Associazione Alchimie d’Arte con opere degli artisti Emidio Mozzoni, Carina Pieroni, Laura Nardinocchi, Tiziana Marchionni.

Per tutto il periodo, centinaia di cuori rossi saranno esposti sulle vetrine dei negozi associati, indicando dove trovare infinite idee regalo, menù dedicati e servizi personalizzati per il giorno più innamorato dell’anno.

Il programma completo, i regolamenti e i premi del contest fotografico e del concorso “Scriviamo l’Amore” sono disponibili sul sito web dell’Associazione Centopercento e sui canali social della Centopercento.