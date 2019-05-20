“Domenica in famiglia” al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto Appuntamento l'8 febbraio con lo spettacolo "Viaggio al centro della terra"

124 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica in famiglia, programma di tre titoli domenicali dedicati ai più piccoli al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto nato dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di BIM, domenica 8 febbraio propone “Viaggio al centro della terra” del Gruppo Panta Rei.

E se un libro non fosse solo un libro, ma il portale per la più grande avventura di sempre? Axel è un ragazzo come tanti, appassionato di videogiochi e di avventure digitali, ma poco incli­ne a quelle della vita reale. Quando suo zio scopre un antico manoscritto che racconta di un misterioso passaggio per il centro della terra, il giovane si ritrova catapultato in un videogioco mai visto prima. Accompagnato da Hans, improbabile compagno di viaggio e guidato da un’intelligenza artificiale decisamente sopra le righe, Axel dovrà superare livelli, enigmi e creature spaventose per salvare lo zio e affrontare la sfida più grande di tutte: la scoperta di sé stesso.

Con un mix di comicità, effetti speciali e riferimenti alla pop Viaggio al centro della terra è uno spettacolo che parla di coraggio, amicizia e crescita personale, coinvolgendo il pubblico in un’avventura epica e sorprendente.

Il testo di Barbara Scalco è interpretato da Guido Sciarroni, Davide Lazzaretto e Marco Mattiazzo, messo in scena con la regia di Paolo Bergamo e Barbara Scalco, le video animazioni dello Studio Fortissimi, i costumi di Sofia Marcante, le luci di Davide Stocchero, le musiche originali di Leonardo Tosini e con il sostegno Rabbit Hole.

Domenica in famiglia chiude domenica 22 marzo con Luna e Zenzero di Teatro Giovani Teatro Pirata.

Biglietti e informazioni: biglietteria del Teatro Concordia (tel. 0735/588246 nei due giorni precedenti e il pomeriggio di spettacolo dalle 15.30); biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket (tel. 071/2072439), online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 16.30.