Il Comune di Maltignano e Italgas insieme per la riqualificazione del verde pubblico Nell'ambito del progetto "Click to be green"

Il Comune di Maltignano e Italgas annunciano la conclusione degli interventi di riqualificazione del verde pubblico, realizzati nell’ambito del programma “Click To Be Green” di Italgas, che trasforma l’utilizzo dei servizi digitali del Gruppo in benefici ambientali concreti.

L’intervento ha interessato diverse aree del territorio comunale, in particolare il giardino dell’ISC Folignano Maltignano, il sentiero Fosso Bartolino, il parco comunale e gli impianti sportivi nella frazione Caselle di Maltignano, con l’obiettivo di migliorare la qualità del paesaggio urbano e naturale, favorire la biodiversità e contribuire alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. I lavori hanno comportato la piantumazione di numerose specie arboree e arbustive, per un totale di oltre 440 unità, distribuite tra l’area scolastica (31 specie), le aree verdi comunali e sportive (280 specie) e il percorso naturalistico (130 specie), selezionate in base alle caratteristiche ambientali dei diversi contesti, alla loro adattabilità e alla capacità di integrarsi armoniosamente nel paesaggio. Le specie utilizzate sono state individuate nell’ambito di un progetto orientato alla sostenibilità ambientale, in coerenza con il principio della “pianta giusta al posto giusto”. Le nuove piantumazioni contribuiscono a rafforzare il patrimonio verde esistente, a migliorare il microclima e a creare spazi più accoglienti e fruibili per cittadini, studenti e visitatori, generando nel tempo benefici ambientali duraturi anche in termini di assorbimento della CO₂. Gli interventi sono stati completati con la realizzazione di impianti di irrigazione dedicati, a garanzia della corretta crescita e del mantenimento nel tempo delle nuove alberature.

“Quest’oggi abbiamo portato a termine il progetto con Italgas “Click To Be Green”. Erano presenti all’inaugurazione funzionari di Italgas, la Preside dell’ISC Folignano Maltignano l’associazione Gigaro, il consigliere Gianluca Mascetti, dipendenti del Comune di Maltignano e volontari della Protezione Civile. Ringraziamo tutti per la loro presenza. Il progetto consisteva nella piantumazione di alberi, che è stata effettuata nella frazione Caselle. Un ottimo lavoro, riconosciuto anche dai funzionari Italgas. Un atto di speranza, un investimento per il futuro e un segno di rispetto per l’ambiente. Gli alberi, miglioreranno la qualità dell’aria, ridurranno le temperature e arricchiranno il paesaggio urbano della nostra Caselle. Quelli dell’impegno della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico e del miglioramento della qualità della vita “Maltignanese” sono azioni che l’amministrazione cerca di portare avanti, insieme ai propri cittadini, che anzi esortiamo anche a prendersi cura dei nuovi alberi e del verde presente nel nostro territorio”, hanno dichiarato il Sindaco e l’amministrazione Comunale di Maltignano.

Il progetto “Click To Be Green” nasce con l’introduzione dei servizi innovativi “Click To Gas”, che consentono di ridurre la quantità di CO₂ immessa in atmosfera grazie alla preventivazione digitale, all’allacciamento e all’attivazione della fornitura gas eseguiti in un unico appuntamento, risparmiando tempo, energia ed emissioni in atmosfera, generando al contempo benefici per il territorio e le comunità. Tra questi benefici vi sono, oltre a una maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali, anche il contributo alla diffusione di una coscienza comune basata sui principi di legalità, promozione della biodiversità e mitigazione degli effetti delle isole di calore urbane.

L’inaugurazione dell’area riqualificata ha visto la partecipazione del Sindaco Claudio Flamini e del Consigliere Gianluca Mascetti, a testimonianza della piena collaborazione tra amministrazione e Italgas e dell’impegno condiviso nel promuovere la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio.