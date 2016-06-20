Grottammare nel tracciato della tappa finale della 61° Tirreno-Adriatico
Previste modifiche alla viabilità nella giornata di domenica 15 marzo
Un’altra importante occasione di visibilità per la città, con il passaggio della settima e conclusiva tappa della 61^ Tirreno-Adriatico, la storica corsa ciclistica internazionale che collega i due mari della penisola e richiama l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.
Domenica 15 marzo la gara attraverserà anche Grottammare e, per consentirne lo svolgimento in sicurezza, il Comando di Polizia Locale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità (ordinanza n. 15 del 4 marzo).
La frazione finale, lunga 142 chilometri, partirà da Civitanova Marche per concludersi a San Benedetto del Tronto. Nel tratto piceno, i ciclisti raggiungeranno Grottammare provenendo da Ripatransone e attraverseranno la città percorrendo inizialmente la Ss16 fino al quartiere Ischia I, per poi proseguire sul lungomare attraverso via Marche.
Da qui prenderà avvio il circuito finale Grottammare–Porto d’Ascoli, di circa 15 chilometri, che gli atleti affronteranno cinque volte, alternando il lungomare alla Ss16.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale addetto alla viabilità, che presidierà incroci e punti strategici per tutta la durata della gara.
L’ordinanza emessa dal Comando della Polizia locale prevede:
• divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 11 fino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie:
-via Toscanini (dal civico 37 alla SS16 – via Fratelli Rosselli)
-via Bernini (altezza distributore Agip)
-via Ischia I (dal Bowling all’intersezione con via Marche)
-via Marche (entrambi i lati)
-lungomare De Gasperi, nel tratto a sud dell’intersezione con via Pantelleria;
• divieto di transito, dalle ore 14 fino al passaggio della corsa, nelle seguenti strade:
-via Cuprense
-via Toscanini
-Ss16 (via Montegrappa – via Bernini – via Ischia I)
-via Marche
-via Pantelleria
-lungomare De Gasperi, nel tratto a sud di via Pantelleria;
• senso unico temporaneamente invertito (direzione nord–sud) in via Ponza.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ascoli Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!