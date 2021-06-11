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Doppio arresto nel Piceno per un tentativo di truffa

I malviventi sono stati fermati dai Carabinieri nei pressi del casello autostradale di San Benedetto del Tronto

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Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno tratto in arresto due uomini nell’ambito dei controlli svolti tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena.

Venuti a conoscenza di alcuni tentativi di truffa perpetrati in zona nell’ultimo periodo, i militari hanno pattugliato attentamente il territorio, riuscendo così a individuare un’automobile a noleggio con a bordo i due soggetti in questione, reduci da un raggiro tentato ai danni di un anziano.

La loro vettura è quindi stata fermata lungo l’A-14, in prossimità del casello di San Benedetto. Trovati in possesso di un cosiddetto “telefono citofono“, utilizzato appositamente per finalità criminali, i due sono finiti in manette con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso.

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