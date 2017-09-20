Violenza sulle donne, a San Benedetto va in scena lo spettacolo “Punto” Da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile al teatro Concordia

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Il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto si prepara ad accogliere l’8, il 9 e il 10 aprile, alle ore 21.30, “Punto”, lo spettacolo sulla parità di genere scritto e diretto dalla sanbenedettese Debora Giobbi, presidente dell’Associazione Culturale Dietro le Quinte 2.0 A.P.S, attiva sul territorio nazionale e da sempre attenta alle tematiche sociali, organizzatrice della pièce.

L’iniziativa vanta il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e della Commissione delle Pari Opportunità di Ascoli Piceno, con la partnership di Utes, università di tutte le età e del tempo libero, e dello sportello antiviolenza “Donna con Te On the Road” di Ascoli Piceno a cui sarà destinata parte del ricavato della vendita dei biglietti.

“La Commissione pari opportunità della Provincia di Ascoli Piceno – dichiara la presidente Maria Antonietta Lupi – sin dal suo insediamento ha inserito la violenza di genere tra le priorità dei suoi interventi. La violenza sulle donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse nel mondo, a cui non sono sottratte donne di ogni età, cultura e latitudine. Ringrazio Debora per la professionalità ma anche per l’impegno che ha profuso nel portare avanti il suo progetto”.

Uno spettacolo teatrale dedicato ai temi della parità di genere, del rispetto reciproco e della lotta contro la violenza sulle donne, pensato per le scuole secondarie di secondo grado alle quali sarà riservata un’apposita rappresentazione nella mattinata delle tre date previste.

Lo spettacolo nasce dall’urgenza di affrontare in modo diretto, ma accessibile e coinvolgente, questioni che toccano profondamente la vita quotidiana dei giovani: gli stereotipi, il linguaggio, le relazioni affettive, il consenso, la libertà di essere sé stessi e il diritto di ogni persona ad essere rispettata. Attraverso una narrazione intensa, momenti di riflessione e un linguaggio teatrale vicino al mondo dei ragazzi, “Punto” invita il pubblico a fermarsi e a mettere un punto di fronte a comportamenti, parole e atteggiamenti che alimentano la discriminazione e la violenza di genere.

“Credo che il teatro – spiega Debora Giobbi – possa essere uno strumento educativo potente, un’occasione per emozionarsi, capire e cambiare prospettiva: l’obiettivo principale del nostro progetto è quello di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne. Un problema che ha profonde radici culturali e che puó essere risolto attraverso un dialogo aperto tra uomini e donne. Solo insieme possiamo contrastarlo e ottenere un cambiamento”.

A questo scopo, dopo ogni rappresentazione gli operatori del centro Antiviolenza “Donna con Te On the Road” instaureranno con il pubblico un dibattito sul problema della violenza sulle donne, spogliato di ogni sterile spettacolarizzazione del dolore, per stimolare una coscienza critica e promuovere un dialogo aperto nel rispetto delle differenze. Un incontro di confronto, anche con gli studenti, durante il quale sarà possibile approfondire i temi emersi, condividere riflessioni e porre domande.

“È un vero piacere per noi – afferma Laura Gaspari, Coordinatrice Centro Antiviolenza Donna con Te On the Road – essere state coinvolte in questa iniziativa artistica e culturale, necessaria come azione di sensibilizzazione e prevenzione alla violenza maschile contro le donne. Il teatro può essere uno strumento importante per parlare di questo fenomeno, avendo in sé una capacità di coinvolgere e stimolare l’empatia nelle persone spettatrici. Ringrazio l’Associazione Dietro le quinte e in particolare Debora Giobbi per aver coinvolto il nostro Centro e darci la possibilità di fornire informazioni utili alla cittadinanza circa il nostro lavoro ma anche stimolare la responsabilità collettiva, soprattutto tra le giovani generazioni”.

Protagonisti dello spettacolo di 70 minuti, sponsorizzato da Conad e Caffè del Kapitano, gli attori Debora Giobbi e Daniele Antonini; musica e testi sono di Luca Giobbi, le coreografie di Sabrina Biagioli, le ideazioni scenografie di Eleonora Scarponi e i costumi di Giulia Balbi.

I biglietti sono disponibili, a partire dal 1 marzo, presso il Caffè del Kapitano, in Via Luigi Dari 67 a San Benedetto del Tronto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dal giovedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Info: 3347566603; info@dietrolequinte.roma.it