Monteprandone, al via le domande per le borse di studio per gli studenti delle scuole superiori C'è tempo fino al 15 maggio

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La Regione Marche ha approvato gli indirizzi operativi per l’assegnazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2025/2026, demandando al Comune di Monteprandone l’acquisizione delle relative istanze di ammissione.

Le Borse di Studio saranno erogate direttamente dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) mediante il sistema dei bonifici domiciliati presso gli uffici postali.

Per presentare la domanda è necessario che lo studente sia residente nel Comune di Monteprandone e iscritto nell’anno scolastico 2025/2026 presso una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria e che l’attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare dello studente non sia superiore a 13.500 euro.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modello presente sul sito www.comune.monteprandone.ap.it.

Le istanze, debitamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 15 maggio 2026, con una sola delle seguenti modalità: via email protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C. comune.monteprandone@emarche.it.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda, completa di allegati già fotocopiati, potrà essere consegnata, a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo, piazza dell’Aquila, 1 a Monteprandone.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, all’Ufficio Servizi Sociali di Monteprandone tel. 0735-710935/41 o al Punto Informazioni Servizi sociali della Delegazione di Centobuchi tel. 0735-710825.