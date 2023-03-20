Rimase intrappolato nel bocchettone di una piscina, morto il 12enne Matteo Brandimarti Il ragazzino di San Benedetto si è spento all'ospedale di Rimini, dov'era ricoverato da Pasqua

Si è spento nella serata di giovedì 9 aprile Matteo Brandimarti, il bambino sambenedettese di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio nel pomeriggio di Pasqua.

La tragedia si era consumata in una struttura ricettiva di Pennabilli, nel Riminese, dove il ragazzino era in vacanza insieme ai propri familiari. Rimasto sott’acqua e impossibilitato a respirare, aveva riportato gravissimi danni cerebrali dovuti alla mancanza di ossigeno. Per lui era scattato il trasporto d’urgenza all’ospedale di Rimini, dov’è purtroppo spirato dopo quattro giorni di agonia. La salma sarà ora sottoposta ad autopsia, mentre si indaga contro ignoti per omicidio colposo.