Monteprandone aderisce alla Green Food Week Nelle mense delle scuole cittadine verranno proposti menù scolastici con legumi, cereali integrali e prodotti di stagione

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Il Comune di Monteprandone aderisce all’edizione 2026 della Green Food Week, iniziativa nazionale che si svolge dal 13 al 17 aprile, promossa da Foodinsider per promuovere scelte alimentari sostenibili e ridurre l’impatto ambientale della ristorazione collettiva.

L’iniziativa, sostenuta a livello locale dall’Ast Ascoli Piceno, in collaborazione con la Dussmann, ditta che gestisce le mense scolastiche degli istituti di Monteprandone, porterà nella giornata di giovedì 16 aprile a preparare menù scolastici con legumi, cereali integrali e prodotti di stagione. In particolare nei piatti degli studenti monteprandonesi verranno serviti frutta fresca di stagione, pomodorini freschi di stagione, polpettine dorate di ceci, riso alla crema di zucchina.

“Aderire ad un progetto che contribuisce in modo concreto alla valorizzazione della dieta mediterranea – spiega l’assessore all’istruzione Daniela Morelli – è la naturale continuazione di un percorso iniziato, oltre 10 anni fa, che ci vede impegnati come Amministrazione comunale. Da sempre in collaborazione con la commissione mensa, la scuola e le ditte che si susseguite nella gestione della refezione scolastica, abbiamo garantito ogni giorno ai nostri bambini e ragazzi un’alimentazione più sana ed equilibrata anche nelle scuole al fine di prevenire e diminuire futuri rischi di malattie”.

“Anche per la Green Food Week 2026, Monteprandone vuole fare la sua parte – dichiara il sindaco Sergio Loggi – avvieremo un percorso che unisce menù sostenibili e azioni di sensibilizzazione, con l’obiettivo di trasformare il momento del pasto in un gesto quotidiano capace di incidere sul clima e sulla salute. Un progetto che non si limita al menù, ma mira a generare consapevolezza, orientare le scelte e rafforzare una cultura alimentare più responsabile per le nostre ragazze e ragazzi, ma anche per le famiglie”.

A supporto dell’iniziativa locale saranno utilizzati materiali informativi e strumenti digitali per valorizzare le ricette e accompagnare gli utenti verso scelte sempre più consapevoli. L’iniziativa nazionale sarà raccontata anche sui social attraverso l’hashtag #greenfoodweek26, coinvolgendo utenti e comunità in un racconto condiviso.