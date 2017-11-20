Ciclismo: Grottammare tra i protagonisti del Giro-E 2026 Sabato 16 maggio vi partirà la tappa che si concluderà a Fermo

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La 5^ tappa del “Giro-E Enel” partirà da Grottammare: la Giunta comunale ha ufficializzato ieri l’adesione della città alla manifestazione.

La frazione Grottammare-Fermo si svolgerà sabato 16 maggio, nella stessa giornata in cui il territorio accoglierà anche il passaggio del Giro d’Italia.

A sostegno dell’evento, il Comune ha pubblicato un avviso per la ricerca di sponsor tra imprese ed enti del territorio. Gli aderenti otterranno la qualifica ufficiale di “Sponsor di Tappa Comune di Grottammare”, ottenendo visibilità durante le iniziative collaterali.

Parallelamente, l’Amministrazione invita le associazioni locali a proporre attività che valorizzino le proprie vocazioni, contribuendo così alla costruzione del calendario di intrattenimento che accompagnerà la città all’appuntamento con il “Giro”.

Il “Giro-E” è una manifestazione di eccezionale visibilità mediatica che si svolge in contemporanea con il Giro d’Italia, percorrendone le stesse strade negli stessi giorni.

L’evento, organizzato da RCS Sport e inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, prevede l’utilizzo di biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), permettendo a ciclisti amatoriali di vivere l’esperienza della “Corsa Rosa” e ai territori attraversati di mostrare le proprie bellezze.

Per quanto riguarda la sponsorizzazione, si tratta di un contratto a titolo oneroso in cui il Comune (sponsee) offre a un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare i propri segni distintivi (logo, marchio, ragione sociale) in appositi spazi, in cambio di un contributo.

Mentre il Comune ottiene un risparmio di spesa o un’entrata per la realizzazione dell’evento, lo sponsor consegue un ritorno positivo di immagine, oltre a beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente per gli investimenti effettuati in contratti di sponsorizzazione.

L’avviso di sponsorizzazione è rivolto a imprenditori individuali, imprese, società, associazioni, enti e fondazioni, sia italiani che esteri, in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere di natura economica e sono suddivise in tre fasce:

Sponsor Platinum: contributi pari o superiori a € 3.000 (+ IVA).

Sponsor Gold: contributi tra € 1.500 e € 2.999,99 (+ IVA).

Sponsor Silver: contributi tra € 500 e € 1.499,99 (+ IVA). L’importo minimo per partecipare è fissato a € 500.

Le domande, redatte secondo la modulistica disponibile sul sito del Comune, devono pervenire entro le ore 12 di lunedì 27 aprile. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.grottammare.protocollo@emarche.it.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Turismo e Sport al numero 0735.739242 o via mail a turismo@comune.grottammare.ap.it.

https://www.giroe.it/

https://www.giroe.it/percorso/